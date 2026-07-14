David N'Guessan ficha por el FIATC Girona para el próximo curso

Archivo - David N'Guessan, durante un partido. - Europa Press/Contacto/Jon Robichaud - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El baloncestista neerlandés David N'Guessan, ala-pívot de 26 años, 2,06 metros de altura y procedente del Basketball Löwen Braunschweig, se ha convertido este martes en nuevo jugador del FIATC Girona para la temporada 2026-27.

Nacido el 12 de junio de 2000 en De Lier (Países Bajos), N'Guessan "se formó en el baloncesto universitario estadounidense, donde defendió los colores de los Virginia Tech Hokies y de los Kansas State Wildcats", según indicó el Bàsquet Girona en su página web.

"Jugó dos temporadas en Virginia Tech, entre los cursos 2020-21 y 2021-22, antes de incorporarse a Kansas State. En su última temporada con los Wildcats registró unos promedios de 13,5 puntos, 7,4 rebotes y 1,4 asistencias, con una valoración de 18,1", resumió la nota de prensa.

"Esta última temporada ha competido en la Bundesliga alemana (BBL) con el Braunschweig, donde ha acreditado unas medias de 14,1 puntos, 6,5 rebotes y 1,2 asistencias, con una valoración de 16. Con Braunschweig también ha disputado la FIBA Europe Cup. En los seis partidos que jugó en la competición europea firmó unos promedios de 14 puntos, 8 rebotes y 1,7 asistencias, con una valoración de 18,7", detalló el comunicado oficial.

"En el ámbito internacional, N'Guessan juega con la selección de los Países Bajos. Debutó el 13 de agosto de 2023, en el torneo preclasificatorio olímpico de la FIBA disputado en Turquía. También ha participado en las ventanas de clasificación europea para la Copa del Mundo FIBA 2027. En sus cuatro últimos partidos con la selección neerlandesa ha registrado unos promedios de 10 puntos y 7,3 rebotes, con una valoración de 12,3", señaló el club catalán en su texto de prensa.

Fernando San Emeterio, director deportivo del Girona, describió a la nueva incorporación como "un jugador todavía joven". "La temporada pasada fue su primer año como 'rookie' en Alemania, después de formarse en el baloncesto universitario de Estados Unidos. Lo que más destacaría es su alto nivel de energía y de actividad, así como la capacidad que tiene para correr la pista, tanto en ataque como en defensa", opinó al respecto.

Así, San Emeterio auguró que la agresividad de N'Guessan le "aportará mucho" a la plantilla gerundense. "Tiene la versatilidad de poder jugar tanto en la posición de ala-pívot como en la de pívot, hecho que nos da diferentes opciones tácticas defensivas", concluyó el director deportivo.