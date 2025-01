Dennis Smith Jr: "Luka Doncic y Jordi Fernández me hablaron muy bien del Real Madrid"

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El base estadounidense Dennis Smith Jr se mostró feliz por su fichaje hasta final de temporada por el Real Madrid, un club del que "dos personas importantes del baloncesto" como el exmadridista Luka Doncic y Jordi Fernández, técnico español de los Brooklyn Nets, le hablaron "muy bien", y en el que espera por encima de todo "ayudar".

"Para mí significa mucho venir aquí. Dos personas importantes del baloncesto a las que respeto mucho me hablaron muy bien del club. Tuve una charla con Jordi Fernández, entrenador de los Brooklyn Nets, y me habló muy bien del club, y Luka Doncic también, así que no tuve que pensar mucho en el momento que decidí salir al extranjero", remarcó Smith Jr a los medios oficiales del club madridista.

El director de juego viene "a aportar intensidad, ser capaz de pisar la zona, asistir a los compañeros y ser uno de los mejores defensas de la Liga". "Hay que tener una mentalidad ganadora, ayudar a mis compañeros a estar en su máximo nivel y encajar en el vestuario", apuntó.

El americano se calificó como "un chico que intenta hacer todo lo correcto". "Antes de venir, estuve viendo vídeos de cuando estaba en la Universidad y vi la diferencia que hay entre cómo veía el juego antes y cómo lo veo ahora. Ahora lo que más me importa es ayudar al equipo y eso es muy importante cuando eres deportista profesional", advirtió.

En el Real Madrid, se reencontrará con Mario Hezonja, con el que jugó en Nueva York Knicks y al que tiene "ganas de ver" ya que ambos tenían "buena relación" cuando fueron compañeros de equipo. "Además, pude hablar con él y tener una idea de cómo serían las cosas aquí. También están Campazzo e Ibaka, que he jugado contra ellos en la NBA. Me encanta poder tener a estos jugadores como compañeros de equipo", confesó el nuevo jugador madridista.

También sabe lo que desea de él el técnico Chus Mateo. "Me ha pedido que desarrolle mi juego y que maximice mis posibilidades con y sin balón, creo que va a ser interesante y tengo muchas ganas", detalló el estadounidense, que advirtió que ha hecho sus "deberes" antes de recalar en el once veces campeón de Europa.

"Por lo que me han dicho, cada partido es competitivo y cada posesión cuenta. Aquí los jugadores nunca se relajan y siempre quieren competir al máximo nivel. Es algo que también está en mi ADN y tengo ganas de vivirlo", añadió Smith Jr, feliz por un "recibimiento genial en redes sociales" de la afición.