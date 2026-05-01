Dimitris Giannakopoulos, sancionado sin acceder a los próximos tres partidos del Panathinaikos en la Euroliga

Dimitris Giannakopoulos, presidente del Panathinaikos AKTOR. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El propietario del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, tendrá prohibido acceder a los estadios donde su equipo dispute sus próximos tres partidos de la Euroliga y ha sido multado con 10.000 euros, debido a su comportamiento durante el reciente duelo contra el Valencia Basket porque contribuyó a "generar tensión y potencial violencia".

Euroleague Basketball, entidad que organiza la Euroliga y la Eurocup, impuso este viernes dicha prohibición al presidente del Panathinaikos en virtud del artículo 27.2.b) de su Código Disciplinario, después de que el Juez Independiente del torneo analizase los incidentes ocurridos en el segundo partido del 'playoff' entre los 'taronjas' y los de Atenas.

De hecho, el propio Valencia Basket fue multado con 5.000 euros a causa del lanzamiento de objetos por parte de sus aficionados en ese caldeado encuentro en el Roig Arena del pasado jueves, en virtud del artículo 29.2.g) del mismo Código Disciplinario de la Euroliga.

No obstante, todo se centró en el accionista mayoritario del 'PAO'. "En su dictamen, el Juez Independiente consideró que, tal como se refleja en la hoja de puntuación oficial y en los informes oficiales, el Sr. Giannakopoulos entró en una zona designada exclusivamente para la mesa de anotadores durante el partido, infringiendo así las normas de acceso restringido que rigen la zona de juego", comenzó su análisis.

"Si bien las infracciones en zonas restringidas se consideran faltas menores según el Reglamento de la Euroliga, el Juez también tuvo en cuenta que las acciones del Sr. Giannakopoulos contribuyeron a una situación susceptible de generar tensión y violencia potencial. El Juez consideró además la reincidencia del Sr. Giannakopoulos", se precisó.

En este contexto, Euroleague Basketball rechazó "categóricamente cualquier comportamiento que pueda generar violencia y que sea contrario a los valores fundamentales que defiende" con sus competiciones. No en vano, en su nota dijo que "propondrá a sus accionistas una revisión de las disposiciones pertinentes del Código Disciplinario que regulan este tipo de conductas", a fin de "reforzar sanciones" para el curso 2026-27.

Según el mismo comunicado, eso incluirá "acciones graves claras y específicas que podrán ser sancionadas con la expulsión de por vida de los jugadores". "El objetivo es erradicar las conductas que perjudican la imagen de la liga y de sus equipos participantes", concluyó el texto.