El presidente del Panathinaikos contesta a Pedro Martínez: "Tienes que saber perder"

Dimitris Giannakopoulos, presidente del Panathinaikos, en el Roig Arena - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, ha acusado al entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, de no "saber perder", después de la derrota del cuadro 'taronja' en el segundo partido de los cuartos de final de la Euroliga (105-107), y ha afirmado que es "un mentiroso" por decir que trató de condicionar a los árbitros del encuentro.

"Señor Martínez, te quiero felicitar. Valencia es increíble, se está convirtiendo en un gran club de baloncesto y tú eres un entrenador excepcional. Pero, después de lo que dijiste sobre mí, eres un mentiroso. Nunca me acerqué al lugar donde estaban los árbitros, estaba detrás del banquillo del Panathinaikos y expresaba lo que pensaba sobre una falta que se había pitado", señaló en su cuenta de Instagram.

Tras el encuentro en el Roig Arena, que se resolvió con una canasta del visitante Nigel Hayes-Davis en la prórroga y sobre la bocina (105-107), el técnico 'taronja', Pedro Martínez, lamentó la actitud del propietario del 'PAO'. "¿Ha quedado claro ya que les he felicitado? Vale, pues su presidente es un impresentable. No puede ser que la Euroliga, que es muy seria, permita que personajes como ese, que van contra los valores del deporte creen mal ambiente. Que baje a la mesa de anotadores y quiera condicionar", apuntó.

Posteriormente, el Valencia Basket lamentó la "actitud deplorable" de Giannakopoulos, afirmando que intentó "influenciar e increpar a los árbitros" y que generó "una tensión injustificable", y anunció que presentaría una queja formal a la Euroliga.

Giannakopoulos acusó también a Martínez de no "saber perder". "Viendo los dos partidos, no creo que el Valencia tenga motivos para quejarse de los árbitros", afirmó. "Lo único que ha pasado es que has perdido 0-2 en tu campo. Tienes que saber perder también y no intentar culpar al equipo que ganó", concluyó.