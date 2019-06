Duran: "Pensamos en volver a hacer un buen basket para volver al Palau"

Publicado 01/06/2019 0:16:08 CET

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Divina Seguros Joventut, Carles Duran, aseguró que, pese a ceder el primer partido de cuartos de final del 'Playoff' ante el Barça Lassa (87-61), solo piensan en repetir un "buen basket" el domingo en Badalona para "volver" al Palau Blaugrana de cara al tercer y definitivo duelo, lamentando también la actuación arbitral tras expulsar al técnico rival Svetislav Pesic.

"El Barça ha sido mejor, repito, pero con la baja de Nenad y con Nico haciendo faltas hemos pensado ya en el segundo partido, en volver a hacer un buen basket para poder volver al Palau Blaugrana", manifestó Duran este viernes en rueda de prensa.

Duran se mostró molesto con los árbitros, sobre todo por no pitar a su juicio a ambos equipos por igual. "En el segundo cuarto no sabíamos dónde poder jugar, no hemos tenido acierto tirando solos cada vez. En el tercero ha sido la clave, primero nuestro desacierto, y el juego físico del Barça, que yo pedía la misma consideración (arbitral), y a Nico le han pitado ocho faltas pero le han hecho 50", aportó.

"Luego hay ciertos entrenadores, hoy el del Barça, que pueden ir al medio del campo, entrar a pista, hacer su 'show'. A mí la semana pasada me hacen un aviso y luego ya la técnica. Pero el árbitro que me pitó la técnica hoy hace su trabajo, luego se crea un 'boom' y, estando en el Palau, ya dicen que dejan de pitar y a partir de ahí el festival", lamentó.

Pero quiso dejar claro que su rival fue mejor. "Lo primero felicitar al Barça, que ha sido mejor que nosotros hoy. Lo segundo, espero que Nenad esté bien, que es lo más importante para nosotros. Hemos entrado bien al partido, con buena mentalidad, pero el acierto de tres del Barça ha sido muy bueno, generado por errores nuestros defensivos", argumentó.

Y con la marcha del partido de Dimitrijevic, y el exceso de minutos de Laprovittola en el partido que terminaron por costarle las cinco personales, perdieron el rumbo. "Nos hemos colapsado. Nos hemos ido desgastando y al final el Barça ha roto el partido. Entiendo que Pesic ha pedido al descanso subir el nivel. Y han ido a un ritmo en el que están más preparados", comparó.

"Trabajaremos porque el domingo tenemos otra opción. Me ha gustado mucho y lo digo con mucho cariño para todos, me gusta que la afición del Barça haya explotado de esa manera porque la 'Penya' ha vuelto, han visto que o apretaban o se les escapaba. Tenemos que hacer lo mismo el domingo en el Olímpic", afirmó el técnico del Joventut.

"Salimos castigados, nos han castigado, pero tengo la sensación de que el Barça se ha tenido que exigir. Hemos seguido luchando y han tenido que seguir trabajando. Ahora estamos cansados pero el domingo estaremos bien, porque jugamos en casa y en 'Playoff' y tenemos una oportunidad, tenemos que recuperarnos", concluyó.