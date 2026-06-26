Elisa Aguilar: "La entrada de Valdemoro en el Hall of Fame enfatiza su impacto en el baloncesto femenino mundial"

Archivo - Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, subrayó la importancia de la entrada este sábado de la laureada exjugadora Amaya Valdemoro en el Salón de la Fama de la WNBA, la NBA Femenina, porque hace "justicia a sus merecimientos", pero principalmente porque enfatiza "su impacto en el baloncesto femenino mundial".

"Es un privilegio para mí poder representar al baloncesto español en la ceremonia de ingreso de Amaya Valdemoro en el Salón de la Fama de la WNBA, un reconocimiento que hace justicia a sus merecimientos como jugadora de la WNBA, en la que obtuvo tres anillos de campeona, pero que, sobre todo, pone el énfasis en su impacto en el baloncesto femenino mundial", celebró Elisa Aguilar en declaraciones en la web de la FEB.

Para la exjugadora, que compartió etapa deportiva con la de Alcobendas y que la acompañará en este emotivo momento, la madrileña "ha sido una referencia para varias generaciones de jugadoras". "Desde las que compartimos cancha con ella, hasta las niñas que ahora siguen mirándola como un espejo en el que proyectar sus sueños de baloncesto", indicó.

"Ella, que ha sido la pionera en tantas cosas, también tenía que ser la primera en entrar en este Hall of Fame, así que estoy no sólo feliz por la persona, sino también muy orgullosa por todo lo que supone de reconocimiento y puesta en valor del baloncesto de España", sentenció Aguilar.