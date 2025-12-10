Elisa Aguilar explica este jueves la nuevas líneas de actuación de la Federación Española de Baloncesto

Archivo - Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, comparecerá este jueves (10.30 horas) en Madrid para presentar las nuevas líneas de actuación del organismo que dirige, según informó en un comunicado la FEB.

Durante este desayuno informativo, la mandataria hará balance del año 2025 y responderá a las preguntas de los medios de comunicación sobre todos los temas de actualidad que afectan al baloncesto español.