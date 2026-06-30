Elisa Aguilar: "Los retos que tenemos en el futuro son importantes e ilusionantes"

Archivo - Elisa Aguilar, presidenta de la FEB. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, ha reiterado este martes que "los retos" para el "futuro" del deporte de la canasta "son importantes" y también "son ilusionantes", apuntando que "la salud del baloncesto español es bastante buena" tanto a escala absoluta como en las categorías inferiores.

En el madrileño Espacio Conde Duque se celebró la VII Gala del Baloncesto Español, donde Aguilar empezó su discurso con agradecimiento hacia el Ayuntamiento de la capital de España por su reciente alianza institucional. "Es una apuesta importante de cara al Eurobasket 2029 y no puede haber mejor marco para debutar que éste", comentó al respecto.

"La salud del baloncesto español es bastante buena y estamos viviendo un año que creo será difícil de olvidar", añadió. "Como presidenta, os puedo asegurar que internacionalmente estamos muy reconocidos. Los retos que tenemos en el futuro son importantes y son ilusionantes. Y si vamos todos juntos, será mucho mejor", recalcó la presidenta de la FEB.

A continuación, Aguilar elogió a los premiados de cada categoría de este evento organizado por la propia FEB y el diario deportivo 'Marca'. El primero a quien se dirigió fue Hugo González, nombrado Mejor Jugador Nacional en competición internacional tras haber destacado durante su curso de estreno en la NBA en las filas de los Boston Celtics.

"Tu impacto en tu primera temporada ha sido espectacular. A mí como presidenta me llena de orgullo. Cuando fui en enero junto a Chus Mateo, hablando con el director de operación de los Celtics y con tu 'coach', las palabras que tuvieron hacia ti fueron importantes", afirmó Aguilar con Joe Mazzulla, entrenador del equipo de Boston, entre los asistentes.

Más tarde habló sobre Maite Cazorla, nombrada Mejor Jugadora Nacional en competición internacional. "Este año todavía es más especial. ¡Cómo has vuelto!", aludió a la recuperación de su lesión. "Me alegro mucho y creo que es merecido este galardón", apostilló la presidenta de la FEB

Además, Iyana Martín (Perfumerías Avenida) fue elegida Mejor Jugadora Nacional y Jaime Pradilla (Valencia Basket) fue nombrado Mejor Jugador Nacional. "Han dejado un huella indeleble", señaló Aguilar sobre ambos antes de alabarlos por separado justo antes de recibir sus premios.

"Iyana allá por donde pasa deja un rastro de magia. Eso te dice mucho que el futuro está en tus manos. Vas a llegar a esa cita en la mejor versión, con esa magia y energía que a todos nos gusta tener en el equipo", se dirigió a Martín, en alusión a la Copa Mundial de la FIBA Femenina que se disputará en Alemania del 4 al 13 de septiembre.

"Jaime [Pradilla] es un veterano con 25 años. Ha sido un puntal en el último oro continental en Berlín. Lo que has desprendido de personalidad y de calidad este año te queda en la retina y estoy segura de que irá a más", le espetó al aún 'taronja', que está en la órbita del Real Madrid.

Los siguientes protagonistas del discurso de Aguilar fueron Mario Saint-Supéry (Gonzaga Bulldogs), Jugador Joven con mayor proyección, y Elena Buenavida (Valencia Basket), Jugadora Joven con mayor proyección. "El descaro y la valentía refuerza todavía más vuestro talento. Eso hace que estéis recorriendo el camino hacia la élite muy rápido", les dijo.

Francis Alonso y Mariona Ortiz fueron condecorados respectivamente en Mejor Canasta Masculina y Mejor Canasta Femenina en la última temporada, determinadas por votación en la página web de 'Marca'. "Habéis hecho dos pedazos de temporadas en vuestros respectivos clubes", indicó Aguilar.

También se otorgó una distinción especial por el 20º aniversario de la Copa Mundial de la FIBA 2006 conquistada por la selección masculina en Japón. "Es una generación que cambió el paradigma del baloncesto español, ese oro fue el pistoletazo de salida de las dos décadas de éxitos que hemos tenido", subrayó la máxima mandataria de la FEB.

La distinción especial más emotiva fue 'in memoriam' para Eduardo Portela, impulsor de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB). "Sin él, creo que no se podría entender el baloncesto español. Es uno de los arquitectos de nuestro deporte, que siempre va a estar en el corazón de todos los amantes de este deporte", recalcó Aguilar en su discurso.

Por último, la actual presidenta y exjugadora felicitó a su antigua compañera de selección Amaya Valdemoro por haber ingresado en el Salón de la Fama de la WNBA. "Sus tres anillos y todo el reconocimiento que recogió en Knoxville me hace constatar que la salud y la historia del baloncesto español viene de largo", argumentó Aguilar.

"Creo que el lugar que ocupamos en el deporte no es flor de un día, es el trabajo de muchísimas personas que estamos aquí y nos precedieron", concluyó la presidenta, dando paso a una gala que incluyó mención especial para las árbitras Esperanza Mendoza y Ariadna Chueca.