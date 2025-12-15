El enrachado Barça no quiere detenerse en París

El jugador del Barça Will Clyburn - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Barça visita este martes (21.00 horas) al Paris Basketball en el Adidas Arena, en la decimosexta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, en un encuentro en el que los blaugranas buscarán su séptima victoria consecutiva y seguir así su ascenso en la clasificación, con la posibilidad de poder alcanzar el coliderato si vencen al conjunto parisino y pierde el Hapoel IBI Tel Aviv.

La llegada de Xavi Pascual le ha cambiado completamente la cara a este Barça, que en cada partido ofrece mejores sensaciones y demuestra que el cambio en el banquillo ha sido un acierto rotundo. El mejor ejemplo de ello fue el triunfo de la última jornada frente al Olympiacos por 98-85, con el Palau Blaugrana disfrutando como hacía tiempo que no lo hacía.

Los estadounidenses Will Clyburn (27 puntos) y Kevin Punter (24 puntos) lideraron una victoria de mucho mérito, después de que el conjunto 'culer' realizase un excelente tercer cuarto (30-17) que le permitió sumar su décimo triunfo en la competición, el tercero de forma consecutiva. Gracias a esta buena racha el equipo de Xavi Pascual se ha colocado en el tercer puesto, aunque igualado con el segundo clasificado, el Valencia Basket.

Tanto blaugranas como valencianos podrían acabar la jornada como líderes junto al Hapoel IBI Tel Aviv. Para ello, deberán vencer sus respectivos compromisos frente al Paris Basketball y al Olympiacos, respectivamente, y que el conjunto israelí caiga en su pista ante el Estrella Roja, en el que será su regreso a Israel después de haber jugado los dos últimos años en Bulgaria.

Sobre el papel, el Barça tiene el encuentro más asequible, con un Paris Basketball que atraviesa un mal estado de forma tras haber perdido sus últimos cuatro partidos de Euroliga. El nivel defensivo está siendo un problema para el conjunto francés, que ha encajado 90 puntos en las cuatro derrotas y que es la peor defensa de toda la competición.

Esta debilidad defensiva la compensa en parte siendo también el mejor ataque con un promedio de 91,3 puntos por encuentro. El gran responsable es el base francés Nadir Hifi, quien con 20,9 puntos por choque es el máximo anotador de la Euroliga y el gran peligro del conjunto de Francesco Tabellini tras la marcha de T.J. Shorts al Panathinaikos.

El técnico italiano tiene la difícil tarea de hacer olvidar al brasileño Tiago Splitter, quien la pasada temporada consiguió que el equipo francés entrase en 'Play-offs' en el que era su estreno en la competición. Situados en la decimoquinta posición con un récord de cinco victorias y diez derrotas, los franceses necesitan el triunfo para no alejarse aún más de los puestos que dan acceso al 'Play-In'.

Mientras que el Barça intentará prologar su gran estado de forma a los mandos de Xavi Pascual, quien cuenta con las dudas de Tornike Shengelia y Joel Parra, tras ambos jugadores perderse la victoria del pasado domingo frente al Baxi Manresa. Jan Vesely también es duda tras no poder acabar el choque por un esguince en su tobillo izquierdo, pudiendo ser tres bajas muy sensibles para este duelo que puede permitir al conjunto blaugrana colocarse como colíder.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

PARIS BASKETBALL: Hifi, Morgan, Hommes, Willis y Faye --posible quinteto inicial--; Cavallere, Robinson, Herrera, Ayayl, Shahrvin, M'Baye y Ouatarra.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Marcos, Cale, Norris, Brizuela, Hernangómez, Fall y Parra.

--ÁRBITROS: Javor, Vilius y Celik.

--PABELLÓN: Adidas Arena.

--HORA: 21.00 horas/Movistar+.