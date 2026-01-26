Enric Carbonell (Valencia Basket): "Jugando una Copa en casa tienes muchísima más presión"

Archivo - El director general del Valencia Basket, Enric Carbonell - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, ha reconocido la presión añadida que supone para el conjunto 'taronja' ejercer de anfitrión en la Copa del Rey 2026, tras quedar emparejado con el Club Joventut Badalona en los cuartos de final del torneo, que se disputará del 19 al 22 de febrero en su Roig Arena.

"Es cierto que jugando una Copa del Rey en casa tienes muchísima más presión. Más allá de lo que pasa en la pista, de todo lo que se mueve, mucha gente la está esperando con mucha atención", manifestó en declaraciones facilitadas por el club.

Pero, para el dirigente, también tiene la parte positiva de que tendrán "más aficionados" de los que han tenido nunca. "La historia dice que ese punto de presión siempre ha afectado y esperamos poder romper ese maleficio, por llamarlo de alguna manera, y que no sea así", explicó Carbonell.

El Valencia Basket se medirá al Joventut el jueves 19 de febrero a las 18.00 horas, en un duelo cuyo ganador se enfrentará en semifinales, el sábado 21 a las 18.00, al vencedor de la eliminatoria entre el Real Madrid y el Unicaja, que también se disputará el jueves.

Carbonell destacó además el regreso de la Copa a Valencia y el crecimiento del torneo como evento deportivo y social. "Ya hacía demasiados años que la Copa del Rey no venía a Valencia. Desde la última vez ha crecido de manera exponencial, no solo a nivel deportivo sino también social, y estoy convencido de que la ciudad se va a volcar", afirmó.

En este sentido, subrayó el papel del nuevo recinto. "Con el Roig Arena, no solo por la capacidad sino por la calidad de la experiencia que se va a poder vivir, creo que será una Copa que puede pasar a la historia y marcar un antes y un después", concluyó.