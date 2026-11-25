Chus Mateo y Willy Hernnagómez durante un entrenamiento de la selección española en Guadalajara - ALBERTO NEVADO

España busca oxígeno y ánimo en Podgorica

La selección masculina de baloncesto visita a Montenegro en busca de romper su mala racha y no comprometer su billete para el Mundial

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto arrancará este jueves en Podgorica una 'ventana' clave para la clasificación a la Copa del Mundo de 2027 en Catar, con un duelo a domicilio (19.00 horas/Teledeporte) contra Montenegro, colista de su grupo y a la que necesita ganar para romper su mala racha y no comprometer su situación.

La doble campeona del mundo vuelve a la acción después de un verano que no fue demasiado positivo y que cerró con tres dolorosas derrotas consecutivas que han despertado las alertas de cara a sacar uno de los tres billetes que hay en juego, aunque todavía depende de sí misma para conseguirlo.

El gran 5-0 con el que empezó la 'era Chus Mateo' se vio empañado con las derrotas ante Georgia, Portugal, esta en casa, y Grecia, para pasar de ser líder firme a ser segunda con 5-3, a un triunfo de Ucrania, a la que ganó los dos duelos de la primera fase, y empatada con Georgia, a la que también tiene ganado el 'basket average'. Con 4-4 están Portugal, Grecia y Montenegro, su primer rival antes de recibir a los griegos en el Fontes do Sar el próximo domingo.

La clasificación está cerca y dos victorias en esta 'ventana' podrían sellarla y Chus Mateo ha insistido en su importancia, aunque continúa mandando un mensaje de tranquilidad sobre la situación de un equipo, que espera esta vez sacar mejor partido que en la anterior a la presencia de jugadores de la Euroliga como los blaugranas Darío Brizuela y Joel Parra, los 'taronja' Álvaro Cárdenas y Mario Saint-Supéry, y Juancho Hernangómez, del Panathinaikos.

En cambio, ni los madridistas Jaime Pradilla y Alberto Abalde, ni Santi Yusta, del Anadolu Efes, estarán en Podgorica para este primer partido por jugar el miércoles y el seleccionador los recuperará para la visita de Grecia al Fontes do Sar. Así, el madrileño volvió a tirar de habituales de las 'ventanas' como Jaime Fernández, Ferran Bassas, Pierre Oriola, Francis Alonso, Oriol Paulí y Alex Reyes, además de Willy Hernangómez, ahora más disponible tras su salida del Barça rumbo a Unicaja.

Y con esos mimbres y pese al poco tiempo para preparar el partido, España debe ganar en suelo montenegrino, al que llega con la vitola de favorito y con la necesidad de no caer presa de los nervios ni de los errores que se vieron en momentos de las tres derrotas seguidas y parecerse más al equipo de los cinco primeros partidos y de casi tres cuartos del sexto, donde llegó a tener más de 20 puntos sobre Georgia.

Ganar fuera de casa siempre es complicado y más en ambientes como el que se espera en el Moraca Sports Centre, con la siempre animosa afición balcánica que intentará darle ese plus a una Montenegro que en la primera fase fue capaz de ganarle a domicilio a Grecia (65-67) y que intentará llevar el partido a un ritmo más lento y de puntuación lo más baja posible.

De todos modos, el combinado montenegrino, que empezó esta segunda fase con derrotas ante Georgia y Ucrania, contará con bajas importantes como el nacionalizado Yogi Ferrell e Igor Drobnjak, además de no haber citado tampoco al base de Unicaja Kendrick Perry, de cara a sorprender por primera vez a España, ni a otro conocido como Nemanja Radovic. En sus filas, hay otros jugadores de Liga Endesa como Aleksa Ilic (Río Breogán) y Dino Radoncic (Leyma Coruña).

"Será un reto enorme, sobre todo teniendo en cuenta que los jugadores que nos faltan eran piezas clave y líderes del equipo. Por si fuera poco, España llega con su mejor plantilla posible y un equipo repleto de jugadores de la Euroliga. Son un equipo extraordinario, tienen un sistema muy bien definido y nosotros intentaremos buscar alguna solución. Saldremos a luchar; no hay más", advirtió el seleccionador Zvezdan Mitrovic.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

MONTENEGRO: Jovanovic, Kljajic, Vuceljic, Hadzibegovic y Nikolic --posible quinteto inicial- Popovic, Jovanovic, Slavkovic, Radoncic, Ilic, Simonovic, Suskavcevic, Zivanovic, Lacmanovic, Andusic, Gulic, Fantic y Pavlicevic.

ESPAÑA: Fernández, Alonso, Paulí, Oriola y W.Hernangómez --posible quinteto inicial-- J.Hernangómez, Cárdenas, Saint-Supéry, Parra, Brizuela, Reyes, Paulí y Bassas.

--PABELLÓN: Moraca Sports Centre.

--HORA: 19.00/Teledeporte.