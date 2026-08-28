España cierra su puesta a punto para el Mundial con dos amistosos de nivel

Las jugadoras de la selección española de baloncesto durante un partido - ALBERTO VALDES

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto afrontará este sábado y domingo en Zaragoza sus dos últimos amistosos antes de poner rumbo al reto del Mundial de Alemania, dos partidos de nivel y de estilos diferentes frente a Mali y a China, rivales ante los que espera cerrar su puesta a punto y que el seleccionador Miguel Méndez pueda cerrar su lista de 12 elegidas.

España quiere viajar a Berlín aumentando las buenas sensaciones que ha ofrecido durante la preparación que lleva realizando desde principios de agosto y con las jugadoras con las que ha podido contar Méndez cada vez a mejor nivel y dejando atrás los problemas físicos de algunas de ellas.

La actual subcampeona de Europa ha firmado pleno de victorias en sus tres encuentros disputados, dos ante rivales de entidad como Alemania (60-65) y Bélgica, esta su verdugo en los dos últimos Eurobasket y a la que arrolló con acierto y gran juego por 95-67 en Tenerife, donde también ganó con autoridad a Nigeria (83-58).

Victorias para afianzar la confianza de una selección que no contó con Awa Fam, Raquel Carrera, María Conde, Megan Gustafson y Alicia Flórez, sus cinco jugadoras de la WNBA. Fam y Conde ya llegaron a Zaragoza este viernes y podrían aportar este fin de semana en un Prícipe Felipe que seguramente se volcará con el combinado nacional en su reto de sumar dos nuevas victorias en dos partidos con un cariz distinto y que le presentarán diferentes retos.

El primero será este sábado a las 20.00 horas ante la peligrosa Mali, equipo que no sólo estará también en el Mundial sino en el mismo grupo que España, a la que se medirá una semana después en el segundo choque de la fase de grupos. Miguel Méndez ya advirtió en la previa que será un partido más para prestar atención a posibles detalles y seguramente ambos equipos se guarden algunas cartas para su reencuentro donde habrá mucho más en juego.

De todos modos, el cuerpo técnico ya podrá ver más de cerca al combinado africano que ya llevará un partido en sus piernas, ya que se midió a China el viernes en la apertura de este triangular con derrota por 79-68. En las filas de Mali, dos jugadoras conocidas de la LF Endesa y de muy buen nivel como la pívot del Spar Girona Mariam Coulibaly, elegida 'MVP' de la temporada en el campeonato español, y la también interior Sika Koné, fichada por el recién ascendido Azulmarino Mallorca de Alba Torrens.

24 horas después, el domingo a las 20.00 horas, España cerrará su preparación ante la potente China, un equipo con un baloncesto muy diferente y más desconocido en algunos casos, y donde sobresale Zhang Ziyu, una pívot de 2,20 metros que condiciona el juego tanto ofensivo como defensivo.

El equipo asiático es el cuarto en el ranking mundial de la FIBA y defenderá en Alemania la plata mundial de hace cuatro años, por lo que será una buena prueba para la actual subcampeona de Europa, que se impuso de forma ajustada en el último duelo entre ambas, en los Juegos Olímpicos de París de 2024, por 90-89 y tras una prórroga.

Además, estos dos partidos también le deben servir a Miguel Méndez para acabar de decidir a qué doce jugadoras se va a llevar al Mundial. De momento, sin contar a Fam y Conde, hay 14 que afrontarán el choque con la motivación de intentar convencer a un seleccionador que aseguró en la previa tener ya "muchas certezas" al respecto.