España conquista el Eurbasket Sub-18 femenino - FIBA

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La selección española femenina Sub-18 de baloncesto conquistó este domingo su segundo Campeonato de Europa consecutivo tras superar con autoridad y brillantez (46-82) a la de Francia en la final del torneo celebrada en Kista, Estocolmo (Suecia).

Después del título el verano pasado en La Palma, la Sub-18 femenina española encarriló su séptimo título desde un 24-7 en el primer cuarto y defendió su reinado en la categoría con una exhibición liderada por la MVP del torneo Somto Okafor (17 puntos y 15 de valoración), María Carbo (12 y 17), Shaila Nde y Ada Toribio.

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, se desplazó a Estocolmo para vivir la final ante Francia y apoyar el equipo dirigido por Isaac Fernández. "Supone un hito para nuestro baloncesto. Estas chicas han dado forma a un equipo especial y han conseguido, por primera vez en nuestra historia, revalidar el título en una categoría especialmente difícil", dijo en declaraciones facilitadas por la FEB.

"El equipo que dirige Isaac Fernández ha realizado un campeonato increíble, con un juego espectacular y nos ha hecho disfrutar del primer al último minuto. Hay que dar la enhorabuena a todas las campeonas porque han demostrado que tiene un presente y un futuro brillante", añadió.

Por otro lado, Elisa Aguilar valoró otro exitoso verano de la cantera del baloncesto español. "Este oro es la cuarta medalla del verano y estamos orgullosos de todas las selecciones que han competido y están compitiendo. También hemos conseguido clasificarnos, de momento, para dos Copas del Mundo y podemos decir que el verano está siendo un éxito. Ahora nos queda apoyar y disfrutar con nuestras selecciones Sub 16 para que consigan los objetivos en el Eurobasket", apuntó.