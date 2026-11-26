Montenegro - España, clasificación Mundial 2027 - ALBERTO NEVADO / FEB

España se enchufa en Montenegro

Los de Chus Mateo se entonaron desde el tercer cuarto para reconducir su billete al Mundial

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

España se impuso (62-93) a Montenegro este jueves en un importante cambio de tercio para la clasificación a la Copa del Mundo 2027 de baloncesto en Catar, tras las últimas tres derrotas y un inicio espeso en el Moraca Sports Centre de Podgorica.

La selección española rebajó la alarma gracias a una gran segunda mitad, sobre todo los cinco minutos últimos del tercer cuarto, donde encontró acierto y ritmo para irse de 20 puntos en el marcador. España, que puede atar su billete al Mundial el próximo domingo contra Grecia en Santiago de Compostela, fue de menos a más.

El equipo de Chus Mateo empezó con una defensa poco intensa, con pérdidas y dificultad para anotar. Joel Parra asumió galones, sin demasiado acierto, y Pierre Oriola dejó buenos minutos desde el banquillo. Algo mejoró España en el siguiente cuarto, pero Montenegro terminó el primer tiempo, y empezó el segundo, anotando.

Entonces empezó a fluir en ataque la doble campeona del mundo, sumando puntos de un fondo de armario más completo con jugadores de Euroliga. Mario Saint-Supery, Darío Brizuela y Jaime Fernández fulminaron a una Montenegro fuera de combate de cara al último cuarto (50-72). España resolvió, sin permitir nervios o fantasmas, para cumplir tras las derrotas de las últimas 'ventanas'.

Los de Mateo recuperaron la versión de los primeros cinco partidos de esta larga fase de clasificación. Sin embargo, entre pérdidas y unos malos porcentajes, 5/22 en tiros de campo, no las tuvo todas consigo la cuatro veces campeona de Europa en el primer tiempo. Pese a dominar con creces el rebote, la defensa española no frenó (17-15) al colista del Grupo I.

En cambio, en los locales, Danilo Ivanovic no fallaba una, y ni una pérdida cometió Montenegro en diez minutos. España mejoró, como no podía ser de otra manera, pero cayó de nuevo en errores y momentos de desconexión que permitieron a los Zvezdan Mitrovic maquillar una desventaja que había llegado a la decena (34-41).

El equipo balcánico mantuvo la buena línea en la reanudación, sumando con Emir Hadzibegovic y Petar Popovic, pero Mateo encontró soluciones por fin. Álvaro Cárdenas, Jaime Fernández, Brizuela, los puntos llegaron, fruto también de una defensa más seria que permitió imprimir ritmo y ataques más cómodos, con el poderío por dentro de Oriola y los hermanos Willy y Juancho Hernangómez. España sonrió después de tres partidos de malas pasadas, y desmontó a Montenegro.

El rebote, casi doblando a los locales (24-42), fue una constante que también dio esa velocidad de crucero a la 'Familia'. Con la veintena de renta, pero con la lección aprendida del verano, los de Mateo no se relajaron como en Georgia, y cerraron un paso más, importante, a continuar en Santiago, donde habrá más refuerzos del Real Madrid, para estar más cerca del Mundial.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: MONTENEGRO, 62 - ESPAÑA, 93. (34-41, al descanso).

--EQUIPOS.

MONTENEGRO: Ivanovic (7), Kljajic (4), Vuceljic (4), Radoncic (8) y Nikolic (5) --quinteto inicial- Hadzibegovic (-), Jovanovic (5), Popovic (13), Simonovic (13), Andjusic (-), Gulic (-), Pavlicevic (3).

ESPAÑA: Cárdenas (11), Fernández (11), Paulí (4), Parra (11) y W.Hernangómez (6) --quinteto inicial-- Oriola (16), Alonso (6), J.Hernangómez (9), Saint-Supéry (9), Brizuela (7), Reyes (-), Bassas (3).

--PARCIALES: 17-15, 17-26, 16-31, 12-21.

--ÁRBITROS: Gedvilas, Velikov y Sahin. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Moraca Sports Centre.