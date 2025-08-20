España mide fuerzas con la campeona del mundo en la recta final de su preparación para el Eurobasket

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto disputa este jueves en el Movistar Arena de Madrid, a las 21.00 horas, su penúltimo partido de preparación para el Eurobasket frente a la vigente campeona del mundo, una Alemania que servirá al equipo dirigido por Sergio Scariolo como última cita en territorio patrio antes del torneo continental.

La preparación de 'La Familia' para el Eurobasket ha estado llena de percances. A las bajas ya conocidas de Usman Garuba y Hugo González se unió la de Lorenzo Brown antes de empezar los entrenamientos. Y cuando arrancó la gira de partidos amistosos, se cayeron también Eli John Ndiaye y Alberto Abalde. Además, Alberto Díaz y Mario Saint-Supéry son dudas, mientras que Santi Aldama y Darío Brizuela vuelven este jueves tras perderse varios compromisos de esa gira 'Imperium Nostrum'.

Y a los problemas físicos, también se le unen los problemas de juego. España ha perdido contra Portugal y los dos duelos ante Francia, lo que deja bastante claro que el equipo llega con dudas y en pleno proceso de relevo generacional al torneo en el que defenderá la medalla de oro de 2022. La única victoria en estos choques de preparación llegó contra Chequia en el Torneo Ciudad de Málaga.

Los dos partidos contra Francia fueron un buen reflejo de lo que es este equipo, siendo inferior a su rival en el primer duelo, pero reponiéndose en la primera mitad del segundo a base de carácter, defensa y juego coral. Al final, 'La Familia' volvió a claudicar tras una mala segunda parte, en la que los galos descubrieron las costuras españolas en defensa y fueron capaces de colapsar los ataques de los de Scariolo.

En aquel partido, el alero oza Santi Yusta fue el mejor del equipo con 19 puntos, seguido por los 15 de Willy Hernangómez. Los dos estarán disponibles ahora para el seleccionador, que también podrá contar con los jóvenes Lucas Langarita y Álvaro Cardenas, últimas incorporaciones a un plantel que tendrá 17 jugadores convocados ante el cuadro germano.

El rival será una selección que dirige el español Álex Mumbrú desde hace un año, vigente campeona del mundo y que fue cuarta en los Juegos Olímpicos de París 2024. El entrenador catalán no podrá contar con hombres como Nick Weiler-Babb, Moritz Wagner y Isaiah Hartenstein, pero tiene a gente de dilatada experiencia en la NBA como Dennis Schröder y Franz Wagner, además del flamante madridista David Krämer.

Alemania ha ganado tres de los cuatro compromisos de preparación que ha jugado, contra Turquía y Eslovenia por partida doble. Su única derrota llegó el pasado sábado contra Serbia, que parte como principal favorita para hacerse con el entorchado continental. Ahora, se verá las caras con la selección de Scariolo por partida doble, el jueves en Madrid y el sábado en Colonia.

La última vez que estas dos potencias europeas se enfrentaron fue precisamente en las semifinales del Eurobasket 2022 en Berlín, donde se impuso España por 96-91 con una exhibición del base Lorenzo Brown, que firmó 29 puntos y 6 asistencias. En esta ocasión, con Alberto Díaz y Saint-Supéry entre algodones, Scariolo tendrá que seguir buscando soluciones en la posición de '1', con Sergio de Larrea, Álvaro Cárdenas y Guillem Ferrando como únicos bases puros.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Aldama, Brizuela, Cárdenas, Díaz, Ferrando, W. Hernangómez, J. Hernangómez, Langarita, De Larrea, López-Arostegui, Nogués, Parra, Pradilla, Puerto, Saint-Supéry, Sima y Yusta.

ALEMANIA: Wagner, T. Da Silva, Schröder, Thiemann, Lo, Obst, Voigtmann, O. Da Silva, Hollatz, Kratzer, Bonga, Krämer, Weidemann y Theis.

--PABELLÓN: Movistar Arena.

--HORA: 21.00/Teledeporte.