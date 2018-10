España pone rumbo a Tenerife prometiendo luchar por la medalla o quedar "muy cerca"

Publicado 10/09/2018 15:45:14 CET

La selección española de baloncesto femenino pondrá este martes rumbo a Tenerife, sede del Mundial de baloncesto entre los días 22 y de 30 septiembre, con la garantía de luchar por las medallas o como mínimo quedar "muy cerca" de ese objetivo, tal y como ha asegurado el seleccionador Lucas Mondelo en el acto oficial de despedida, celebrado este lunes en la sede en Madrid de Endesa.

Mondelo y las 14 jugadoras preseleccionadas -a falta de dos descartes- comparecieron en el escenario arropadas por el presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, el director general del Consejo Superior de Deportes, Mariano Soriano, y el presidente de Endesa, Borja Prado.

"Esto no es una despedida, es un gesto de cariño más a una selección que nos ha dado tanto en los últimos años. Este Mundial es un reconocimiento a ellas y al baloncesto femenino: jugadores, entrenadores, clubes, árbitros... Han conseguido poner el listón en un sitio donde hace diez años no podíamos ni soñar. Nunca habíais vivido un Mundial en casa y vosotras tenéis esa oportunidad. Nosotros desde la federación aspiramos a organizar el mejor Mundial femenino de la historia, vosotras ya habéis conseguido vuestra victoria: ilusionarnos", dijo Garbajosa.

El presidente aprovechó la ocasión para entregarle a Mondelo una camiseta conmemorativa por sus 100 partidos al frente del equipo nacional. "Vamos a ir a por las 100 victorias porque eso significaría una medalla segura en Tenerife", recordó el técnico, satisfecho porque ha construido un equipo que "tiene una identidad muy reconocible durante todos estos años".

"Nuestra personalidad nos ha llevado a los éxitos. Es un grupo que ha tenido dificultades de todo tipo y no se han notado. La preparación va incluso más adelantada de lo previsto y el equipo está muy bien. No podemos prometer medallas, pero si podemos prometer que competiremos y que lo lograremos o estaremos muy cerca", garantizó.

Las jugadoras, que suman un total de 53 medallas en categoría absoluta entre todas, también tomaron la palabra, entre ellas la capitana Laia Palau en el día de su 39 cumpleaños y que recibió una tarta de manos de su excompañera Elisa Aguilar. "Me planteo la vida con pasión en la selección, en mis equipos... Son muchos años ya, o se hace con pasión o si no me hubiese ido a casa hace rato", explicó.

'UN SUEÑO COMPARTIDO', LEMA DEL EQUIPO ESPAÑOL

Por su parte, Alba Torrens reconoció que está "llevando un poquitín mal" no jugar en la gira de preparación, pero confió en esta a punto para el Mundial. "Jugar en casa es un orgullo y un premio, y a la vez una responsabilidad y una presión que nos ponemos nosotras mismas, como hemos hecho siempre. Nunca nos hemos puesto como objetivo una medalla, sino dar lo mejor de nosotras mismas. Estas vez será igual y lo vamos a dar todo", prometió la balear.

En el capítulo institucional, Mariano Soriano quiso destacar "el impulso que se está haciendo al deporte femenino desde la federación". "Vuestros resultados de los últimos años os avalan de sobra. No sintáis jugar en casa como una responsabilidad, sino como un aliento", les animó.

Además, Borja Prado destacó que "el baloncesto supone algo muy especial para Endesa". "Llevamos ya ocho años ligados al baloncesto y ha supuesto muchísimo, no nos ha dado más que satisfacciones. Hemos tenido la suerte de coger un época llena de satisfacciones. Imagino que estaréis presionadas por vosotras mismas porque habéis puesto el listón altísimo. Todos esperamos un buen resultado, pero esto no es solo los resultados, es el ejemplo que habéis dado con vuestro trabajo equipo", les agradeció a las jugadoras.

Por último, cerró el evento la artista Marta Soto, que cantó la melodía oficial del Mundial, llamada 'Un sueño compartido', y se proyectaron vídeos con mensajes de aliento de jugadores y exjugadoras como Pau Gasol, Ricky Rubio, Amaya Valdemoro, Elisa Aguilar o Blanca Ares, así como de medallistas olímpicos de otras disciplinas como Carolina Marín, Saúl Craviotto, Ona Carbonell, Javier Fernández y Lydia Valentín.