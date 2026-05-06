Euroliga y ABA exploran una alianza estratégica para reforzar el baloncesto europeo - EUROLEAGUE

BARCELONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Euroliga y la ABA League (Liga del Adriático) mantuvieron este martes una reunión de alto nivel en Barcelona para analizar vías de colaboración y estudiar una futura alianza estratégica que impulse el crecimiento del baloncesto europeo tanto en el plano deportivo como comercial.

El encuentro, celebrado en la sede de Euroleague Basketball, contó con la presencia del consejero delegado de la competición, Chus Bueno, y otros altos ejecutivos, junto a representantes de la Liga ABA.

Según informó la Euroliga en un comunicado, las conversaciones se centraron en identificar oportunidades para reforzar el ecosistema del baloncesto europeo, con especial atención al crecimiento sostenible, la mejora de las estructuras competitivas y la generación de nuevas vías de valor.

Ambas organizaciones reafirmaron además su voluntad de mantener un diálogo abierto y constructivo, con la intención compartida de explorar el desarrollo de una colaboración a largo plazo que permita profundizar en la cooperación e impulsar la innovación dentro de este deporte.