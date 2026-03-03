Euroliga informa de "recientes discusiones constructivas" con la NBA y no descarta una "futura colaboración"

Archivo - Logo de Euroleague Basketball - EUROLEAGUE - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Activos Comerciales de Euroliga (ECA) informó este martes de que ha tenido "recientes discusiones constructivas" con la NBA y que podría abrirse a "posibles oportunidades futuras de colaboración" con la liga estadounidense, un posible paso adelante ante el conflicto que se avecinaba con su aterrizaje en Europa de la mano de la FIBA con una nueva competición, al tiempo que anunció una nueva "hoja de ruta estratégica" para refrendar su "clara ambición de llevar al baloncesto europeo a su próxima era de crecimiento".

"El Director Ejecutivo de Euroleague Basketball (Jesús Bueno) proporcionó a la Junta una actualización sobre las recientes discusiones constructivas celebradas con altos ejecutivos de la NBA con respecto a posibles oportunidades futuras de colaboración en Europa", señaló Euroliga en un comunicado.

En este sentido, la Junta de Activos Comerciales "reafirmó su apertura a explorar un marco de asociación estratégica, tanto a nivel de liga como de clubes individuales". "El equipo de gestión ejecutiva de la Liga seguirá dialogando con la NBA y, tras la conclusión este mes del proceso en curso de esta última para explorar la opinión del mercado en su sala de datos de inversión, evaluará conjuntamente todas las oportunidades estratégicas potenciales", remarcó.

Por otro lado, el organismo ha aprobado "una hoja de ruta estratégica de transformación" durante su reunión de este martes, destinada a "acelerar el crecimiento a largo plazo, la creación de valor y el posicionamiento global de la Euroliga".

Considerado como "un paso decisivo", la Junta Directiva aprobó los pilares fundamentales de un plan de negocios integral "centrado en la creación de valor incremental de los activos, la modernización de la infraestructura y la implementación de una estrategia trienal de mejora y expansión organizativa". "Estas iniciativas refuerzan el compromiso de la ECA con la innovación, la excelencia operativa y la sostenibilidad financiera, a la vez que fortalecen el ecosistema europeo del baloncesto", añadió.

Los accionistas de la ECA aprobaron el desarrollo de un plan estratégico de negocios trienal destinado "a maximizar tanto el valor colectivo de la liga como el de los activos individuales de sus clubes", con el objetivo de "elevar la valoración empresarial colectiva de la Euroliga a 2.500 millones de euros en tres temporadas".

POSIBLE AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE LICENCIAS

En este sentido, esta hoja de ruta incluirá "la evaluación de establecer licencias permanentes", lo que denomina 'franquicias', y "ampliar el número de licencias para garantizar la estabilidad y la continuidad", la ejecución de una hoja de ruta organizacional transformacional "basada en la aceleración digital, capacidades directas al consumidor y expansión geográfica estratégica", y "mejoras estructurales diseñadas para optimizar la gobernanza, la escalabilidad operativa y el rendimiento comercial".

Además, los accionistas de la máxima competición continental acordaron explorar la posibilidad de captar 1.500 millones de euros de capital "para apoyar iniciativas estratégicas de crecimiento, junto con una captación de capital adicional de al menos 1.000 millones de euros destinada a un vehículo comercial enfocado en acelerar el desarrollo y la modernización de los estadios de la Euroliga". "Esta inversión fortalecería los estándares de infraestructura, mejoraría la experiencia de los aficionados y generaría nuevas fuentes de ingresos a largo plazo", puntualizó el organismo.

"Con estas acciones, ECA reafirma su posición de liderazgo en el baloncesto europeo y su compromiso de ofrecer un modelo de competición premium que equilibre la excelencia deportiva con la ambición comercial y la sostenibilidad a largo plazo", subrayó.

Por otro lado, la Junta Directiva también recibió información actualizada sobre el continuo impulso comercial tanto de la liga como de sus clubes, con la noticia de "un crecimiento proyectado de los ingresos interanual del 9 por ciento, junto con un aumento correspondiente del 18 en las distribuciones económicas de los clubes, lo que refleja una ejecución disciplinada y la expansión de las asociaciones comerciales".

A nivel de clubes, los ingresos del mercado han crecido un 40 por ciento en las últimas tres temporadas, impulsados por un aumento del 85 en los ingresos por día de partido y un aumento del 30 en los ingresos comerciales. "Estos resultados subrayan el fortalecimiento de las bases financieras del ecosistema de la Euroliga y validan la dirección estratégica adoptada en los últimos años", remarcaron desde la competición.

"Esta hoja de ruta estratégica refleja la clara ambición de la ECA de llevar al baloncesto europeo a su próxima era de crecimiento, innovación y relevancia global, salvaguardando al mismo tiempo la integridad, la competitividad y la sostenibilidad que definen la Euroliga de Baloncesto", concluyó la nota.