La Euroliga mantendrá su actual formato con 20 equipos en la temporada 26-27

Braxton Key y Nigel Hayes-Davis en el Valencia Basket-Panathinaikos de la Euroliga 25-26 - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de Euroliga se reunió este martes en Barcelona de cara a tomar decisiones estratégicas, entre ellas un formato de competición que se mantendrá igual que el de esta temporada, y recalcando su deseo de mantener "un diálogo abierto" con la NBA sobre el aterrizaje de esta el año que viene en Europa.

Según informó Euroliga en un comunicado, su Junta Directiva confirmó su compromiso de mantener un formato de Fase Regular con 20 equipos para la temporada 2026-2027, al tiempo que reafirmó su intención estratégica de "explorar oportunidades de expansión en un futuro próximo".

Además, los clubes miembros respaldaron el estudio inicial de una nueva competición de pretemporada de alto nivel que incluya a los campeones de la Euroliga y la EuroCup, "lo que podría fortalecer aún más el ecosistema competitivo".

En este sentido, se aprobaron mejoras claves en la estructura de la EuroCup como el refuerzo del sistema de clasificación por mérito deportivo, con al menos 10 equipos clasificados a través de su desempeño en la liga nacional, junto con licencias plurianuales para clubes seleccionados. "Estas medidas buscan profundizar la integración entre las competiciones europeas de élite y las ligas nacionales", advirtió el organismo.

La Junta de Euroleague Commercial Assets (ECA) aprobó igualmente una evolución histórica del modelo de distribución económica de la Euroliga, "su primera gran actualización en más de dos décadas". "El nuevo marco refleja la mayor madurez comercial de la liga y la diversificación de sus fuentes de ingresos. Refuerza el espíritu colectivo de la organización, a la vez que premia la competitividad y reconoce la contribución individual de cada club", subrayó.

Este modelo revisado introduce dos fondos de distribución principales, uno a través de un fondo de ingresos por derechos de transmisión, con los clubes con licencia conservando el 65 por ciento de los ingresos netos por derechos de transmisión generados en sus respectivos mercados, y el 35 restante distribuyéndose "equitativamente entre todos los clubes con licencia".

El otro es un Fondo Comercial de la Liga, "cuyo 75 por ciento se distribuirá entre todos los clubes participantes en función de una combinación de rendimiento deportivo, participación de los aficionados (incluida la asistencia, las audiencias televisivas y la interacción digital) y resultados históricos". El 25 restante será distribuido igualmente equitativamente entre los clubes con licencia.

"Tras un sólido crecimiento interanual del 18 por ciento en la distribución de los clubes durante la temporada 2025-2026, este modelo prospectivo respalda un fuerte crecimiento financiero, y la liga proyecta un nuevo aumento de dos dígitos para la temporada 2026-27, alcanzando un nuevo récord histórico", advirtió Euroliga.

La Junta también acordó continuar "evaluando posibles mejoras" en los criterios de distribución económica que "refuercen el espíritu colectivo de la liga, animen a todas las partes a contribuir al crecimiento del patrimonio colectivo y de sus clubes miembros, y recompensen dichas contribuciones de cada club".

Por otro lado, este organismo recibió información actualizada sobre la transición del actual sistema de licencias de 10 años a un modelo permanente de franquicias, cuya finalización está prevista para la temporada 2026-27, en busca de "mejorar la estabilidad a largo plazo, aumentar el valor de los activos y generar nuevas oportunidades de inversión para la liga y sus clubes".

Los miembros de la Junta Directiva también fueron informados sobre el gran interés del mercado, "con más de 10 clubes y mercados que han presentado cartas de interés para unirse" a la competición como parte de un próximo proceso de expansión, cuya primera fase de exploración se lanzará oficialmente en julio de 2026.

Finalmente, el CEO de Euroliga, el español Chus Bueno, y el equipo directivo informaron a la Junta Directiva sobre las conversaciones con la NBA sobre el posible proyecto 'NBA Europa'. "La Junta Directiva reafirmó su compromiso de mantener un diálogo abierto y constructivo con la NBA, con el objetivo de explorar oportunidades de colaboración estratégica que impulsen aún más el baloncesto europeo. La dirección de la Euroliga se centrará en los próximos pasos a seguir en este sentido durante las próximas semanas", sentenció.