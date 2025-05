El exjugador culé Dame Sarr se compromete con la Universidad Duke

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El baloncestista italiano Dame Sarr, que el pasado 5 de abril viajó a Estados Unidos para participar en una exhibición sin permiso del FC Barcelona a escasos días de enfrentarse al Real Madrid en la Liga Endesa, se ha comprometido este jueves para jugar desde la próxima temporada con el equipo de la Universidad Duke, en Durham (Carolina del Norte, EE.UU.).

Así lo indicó la cadena ESPN en una noticia firmada por el analista Jonathan Givony. "Duke era la universidad de mis sueños", dijo Sarr. "He visto muchos partidos de la NCAA esta temporada, especialmente de Duke. He jugado con Jabari Parker esta temporada, quien estudió en Duke. Cuando he tenido la oportunidad de ir ahí, no he podido evitarlo", apuntó el exculé.

"Mi objetivo final es jugar en la NBA", continuó Sarr en su charla con ESPN. "No hay mejor lugar para prepararte que Duke. Para estar lo más listo posible para la NBA y alcanzar mi mejor versión, necesitaba ambas experiencias: jugar en un equipo profesional como el Barcelona y jugar en un entorno profesional diferente como Duke contra otros jugadores de mi edad. Oportunidad, minutos, repetición; este camino es el mejor paso para mí en este momento", dijo el escolta de 18 años y 2,03 metros de estatura.

12 días después de su viaje a Portland para competir en la Nike Hoops Summit, Sarr dejó de pertenecer al Barça a raíz de un "acuerdo mutuo" que le permitió "enfocarse en su futuro deportivo", según informó la entidad blaugrana, de cara a que el jugador italiano forje un camino hacia la NBA.

Sarr destacó delante de cazatalentos en ese evento de Nike, anotando 17 puntos y cuatro rebotes en 25 minutos contra un grupo de jugadores de la escuela secundaria estadounidense, incluidos AJ Dybantsa y también dos futuros compañeros suyos en Duke, los hermanos Cameron y Cayden Boozer.

"Teníamos un acuerdo para que pudiera ir a la Hoop Summit", declaró Sarr a la ESPN. "No me pareció correcto retirarme del evento después de haber aceptado la invitación con su aprobación. Mis compañeros me apoyaron en mi decisión; esto ya es cosa del pasado, acabamos todo en muy buenos términos y sigo queriendo al Barça", concluyó Sarr en su entrevista.