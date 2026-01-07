La Federación de Comunidades Judías de España exige que el Real Madrid-Maccabi Tel Aviv se dispute a puerta abierta

Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 7 enero 2026 16:05
   MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) exigió este miércoles que el partido entre el Real Madrid y el Maccabi Rapyd Tel Aviv de la jornada 21 de la fase regular de la Euroliga, que se disputa este jueves (20.45) en el Movistar Arena, se celebre a puerta abierta.

   La FCJE defendió en un comunicado que el encuentro entre el equipo madridista y el israelí se dispute con público, pero "garantizando la seguridad del evento y el derecho de los aficionados a disfrutar del deporte".

   Y es que considera "inaceptable que el normal desarrollo de competiciones deportivas se vea condicionado por presiones de carácter ideológico o por declaraciones que fomentan el odio contra equipos israelíes", refiriéndose, en concreto, a "las que han realizado los líderes de Podemos Ione Belarra y Pablo Fernández".

   "Los equipos israelíes merecen el mismo trato y consideración que cualquier otro equipo internacional que visita nuestro país. La FCJE reitera su compromiso con el deporte como espacio de encuentro y convivencia, y exige a las autoridades que actúen para garantizar el normal desarrollo del evento", concluyó el comunicado.

