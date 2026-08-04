Fran Guerra abona su cláusula de salida a La Laguna Tenerife y queda libre

Archivo - Fran Guerra, en un calentamiento con La Laguna Tenerife. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El baloncestista español Fran Guerra, pívot de 33 años y 2,14 metros de altura, se ha acogido a su cláusula de salida y, una vez abonada a La Laguna Tenerife, ha quedado libre para poder fichar por cualquier otro club.

"La entidad le desea suerte, al mismo tiempo que le agradece todo lo que aportó durante sus siete temporadas en el primer equipo aurinegro", indicó este martes el CB Canarias con una nota en su página web.

Guerra disputó 325 encuentros oficiales como jugador canarista entre todas las competiciones, formando parte del conjunto que conquistó la Basketball Champions League (BCL) en el año 2022, así como la Copa Intercontinental en las ediciones de 2020 y 2023.

La pasada temporada jugó 36 partidos con los aurinegros en la Liga Endesa y promedió 16:43 sobre la cancha, 6,4 puntos, 3,5 rebotes, 1,7 asistencias, 0,5 recuperaciones de balón, 0,1 tapones y 8,4 créditos de valoración.