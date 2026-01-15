Franz Wagner pide a la NBA que respete "la gran tradición" que existe en el baloncesto europeo

El alero alemán Franz Wagner durante una rueda de prensa con los Orlando Magic - Andreas Gora/dpa

BERLÍN 15 Ene. (dpa/EP) -

El alero alemán Fran Wagner, de los Orlando Magic, celebra el futuro desembarco de la NBA en Europa, previsto para octubre de 2027, aunque pide que la próxima liga ideada entre la FIBA y la propia NBA respete "la gran tradición" del baloncesto europeo, donde existe "un nivel extremadamente alto".

"La comunidad de aficionados aquí en Europa tiene una gran tradición y una larga historia sobre la que se debe construir", declaró el alero de los Orlando Magic, de 24 años, que este jueves disputa en Berlín el encuentro de la Liga Regular de la NBA entre su equipo y los Memphis Grizzlies.

El campeón del mundo y de Europa tiene claro que "el nivel de baloncesto en Europa es extremadamente alto". "Desde el punto de vista estratégico, el nivel de talento mejora año tras año, por eso creo que la NBA debe seguir como hasta ahora en este sentido y asegurarse de que también se preste atención a los programas para desarrollar a jóvenes talentos", subrayó.

Está previsto que la nueva liga europea desarrollada por la NBA y la FIBA comience su andadura en octubre de 2027. El antiguo equipo de Franz Wagner, el Alba Berlín, podría ser uno de los participantes en un proyecto que, según las informaciones, también contaría con la participación del Real Madrid, entre otros.

Wagner recordó que "no sólo son unos pocos jugadores estadounidenses los que juegan al baloncesto aquí, también hay jugadores europeos que, francamente, juegan al baloncesto de una manera muy diferente a la de la NBA", explicó.

Además, según el alero de los Magic, la NBA podría aportar su experiencia a la hora de comercializar la competición, con el objetivo de aumentar el interés de los aficionados. "En un mundo en el que se pueden unir estas cosas, sin ponernos demasiado filosóficos, sería un gran ejemplo de cómo unir culturas, aprovechar los puntos fuertes de ambas partes, fusionarlas y crear algo realmente genial", opinó.