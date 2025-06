Garbajosa: "En ningún otro deporte hay un socio y un competidor como la NBA"

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, recalcó que "en ningún otro deporte hay un socio y un competidor como la NBA" y que por ello "hay que saber aprovecharse de las fortalezas" que puede aportar con su futuro proyecto en Europa con un modelo que le ilusiona "mucho" y que estará seguramente "adaptado a la mentalidad europea".

"En ningún otro deporte hay un socio y un competidor como la NBA y hay que saber aprovecharse de las fortalezas que trae. La NBA detecta una debilidad en Europa donde hay una pirámide en la que sin clubes ni ligas nacionales no hay nada, y hay la obligación y la responsabilidad de potenciarlas porque de ahí van a salir los mejores jugadores", expresó Garbajosa durante su participación en 'Sports Summit Madrid' en Ifema Madrid.

Para el dirigente, "lo que no puede ser es que la liga nacional no clasifique a la mejor competición europea" como es la Euroliga, y por ello, "lo bueno" de este proyecto que trae la NBA "es que va a dar ese espacio a las ligas nacionales y que los proyectos puedan aspirar a competir en el máximo nivel, aparte de respetar el calendario de selecciones y la elegibilidad".

El campeón del mundo en 2006 aseguró que le genera "respeto" una competición como la NBA que produce "1.0000 millones de dólares a través de la televisión" y desmintió que sea "una liga cerrada". "Es la más abierta porque tiene tope salarial, un 'draft' que permite que un equipo perdedor pueda ser campeón y eso en Europa no pasado. En la NBA son muy inteligentes y sabe que el modelo europeo es otro, y el modelo híbrido adaptado a la mentalidad europea me ilusiona mucho", explicó.

"Tenemos que crear escenarios para que el ecosistema se pueda desarrollar en su globalidad. Es difícil poner una cortapisa a un joven si va cobrar siete cifras, va a tener un Grado y un posible camino más corto a la NBA, pero no podemos permitir que se vaya y que el club que le ha formado y ha invertido tiempo no reciba una compensación. Si no defendemos la estructura de cantera, esta tiene los días contados", remarcó.

Sobre su actual puesto de presidente de FIBA Europa, recordó que "cuando eres jugador tienes una enorme preocupación, pero sólo una que es prepararte para ganar, intentar ganar y luego volver a prepararte para ganar". "Como directivo los retos se multiplican y cada decisión que tomas tienes que ver a cuanta gente impacta y eso es lo que más pesa sobre los hombros. La responsabilidad va creciendo y lo mejor para sobrellevarla es rodearte de los mejores", indicó.

El exjugador español considera que el baloncesto vive un gran momento y que "las bases están puestas". "El baloncesto es el segundo deporte más popular y aspira a ser el primero, no está tan lejos de serlo. Estamos en un momento crucial para mí y si empiezas a mirar las disciplinas todas están en momentos que van a marcar los próximos años", sentenció.

SCOLA: "EL ACUERDO CON NBA CIMENTA LAS BASES DE CRECIMIENTO DEL BASKET"

Junto a él, participaron también otros dos exjugadores como Luis Scola y Ferrán Martínez. El argentino coincidió con Garbajosa en que el baloncesto "está en un momento muy bueno de crecimiento". "Aunque queda mucho camino por recorrer, están las bases bien armadas para crecer y este último acuerdo entre la NBA y la FIBA termina de cimentar esas bases de crecimiento, el futuro es más próspero", resaltó.

El campeón olímpico detalló que la NBA tuvo la virtud de lograr "un sistema ecuánime y que es cíclico", mientras que en Europa "se debe crear un sistema más justo y eso sólo se hace con un tope salarial". "La sostenibilidad es un problema grande en Europa", avisó el ahora CEO del Varese italiano.

Sobre la marcha de los jóvenes, no la ve "con miedo" sino como "una oportunidad". "Es un acto más dentro de un sistema y tiene que estar regulado. La universidad son sólo cuatro años y la NBA puede ser para el resto de la carrera, se tiene que buscar un sistema justo porque el desarrollo de jugadores es la clave del futuro. Si uno invierte dinero en uno y se va, es un problema, pero el sistema se va a regular para que desarrollar jugadores sea un buena oportunidad para el jugador, el club y la liga de destino. Ahora, con un actor nuevo como la NBA que entra tan fuerte, todo se desajusta un poco, pero se ajustará", detalló el argentino que cree que el baloncesto "debe ser capaz de crear un producto atractivo para competir con otros deportes".

Por su parte, Ferrán Martínez reconoció sus "muchas ganas" de que se plasme este acuerdo NBA-FIBA y "ver su potencia". "El baloncesto son competiciones, clubes, federaciones y ligas profesionales y si podemos unir todo esto para que siga creciendo es muy buena cosa, y si sumamos todo lo que la tecnología nos pude dar podemos generar más ingresos y 'engagement' con la afición. Es un momento apasionante y lo tenemos que disfrutar porque todo va muy rápido", subrayó.

Para el expívot internacional, la NBA "es el modelo que más atrae" al aficionado joven, pero "no es perfecto". "El modelo americano y europeo son enfoques diferentes, pero a nivel de sostenibilidad el suyo es muy avanzado respecto al nuestro. Lo que no puede ser es que las clubes de aquí sean pozos de déficit, hay que pone buenas bases y un modelo de competición potente, sin minusvalorar a pequeñas competiciones que pueden generar grandes jugadores", demandó.

Y sobre la fuga de talento, no olvida que vivió en dos clubes diferentes como el Barça, "con músculo financiero para fichar", y el Joventut, "que lo basa todo en crear los mejores jugadores posibles para venderlos a grandes clubes y ser sostenible".