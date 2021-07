Guillem Vives: "La 'Penya' es un club ascendente y ambicioso"

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El base Guillem Vives ha asegurado estar muy contento por volver a 'casa', al club en el que se inició y al que ahora regresa con experiencia e ilusión por seguir creciendo, en una 'Penya' "ascendente" y con más ambición que la que dejó cuando se fue a Valencia Basket.

"La 'Penya' es un club ascendente, se ha metido en EuroCup, que se mete en Copa y en 'Playoff', y quiero que siga siendo así. Es un club con una mentalidad y ambición diferentes a las que tenía cuando me fui", aseguró en su rueda de prensa de presentación.

Por ello, se mostró "muy contento" de volver a casa. "Vuelvo a una 'Penya' de la que soy aficionado y el equipo al que siempre he animado. Estoy muy contento de volver. No hay palabras para describir lo que fue cuando la 'Penya' me llamó", reconoció.

"Vengo con la tensión de mi experiencia de tantos años en un club tan exigente como el Valencia, conseguimos algunos éxitos importantes, y transmitirlo al grupo como ambición para hacer de la 'Penya' un equipo mejor y más competitivo", manifestó.

Además, se reencontrará con Carles Duran, con quien coincidió en Badalona y también en Valencia. "Tengo la máxima ilusión y ganas de trabajar con la gente de la 'Penya' que me llevó a profesional, como Carles Duran. Tengo ganas de volver a disfrutar con ellos en la pista", se sinceró.

Pese a su paso por La Fonteta, asegura que es el mismo base de siempre. "Mi esencia como jugador es la misma que cuando jugaba aquí en 'Mini' y fue subiendo hasta llegar al primer equipo. Sigo siendo el mismo, pero he madurado y aprendido muchas cosas, como competir en Euroliga", aportó.

El presidente de la 'Penya', Juanan Morales, se mostró "muy contento" por poder presentar a Vives. "Debutó con nosotros, ha tenido una trayectoria exitosa en otro club y ha decidido volver para ayudarnos a crecer y a llevar a la 'Penya' donde todos queremos que esté", manifestó.

Guillem Vives, de 28 años 1,92 metros, regresa al Club Joventut Badalona donde se formó y con quien debutó en la Liga Endesa y, tras un paso intermedio por el Valencia Basket, firmó para las dos próximas temporadas y una más adicional.