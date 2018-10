Heurtel: "El cambio de entrenador nos ha dado la felicidad que habíamos perdido"

Publicado 18/02/2018 23:25:04 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Rodrigo Trascasa) -

El base del FC Barcelona Lassa Thomas Heurtel desveló que el "cambio de entrenador" la pasada semana, que trajo a Svetislav Pesic por Sito Alonso, devolvió al juego culé "una felicidad perdida" e indispensable en baloncesto, que desembocó en la conquista este domingo de la Copa del Rey de Gran Canaria 2018, en la final ante el Real Madrid y con su premio de MVP del torneo.

"El cambio de entrenador nos ha dado esta felicidad que habíamos perdido en el campo, yo el primero. En el baloncesto, si no estás feliz, la bola no entra. Sobre el MVP... es más importante la grande, hoy no he jugado muy bien, Pau Ribas ha hecho un gran partido, pero estoy muy contento por la Copa y por el MVP", apuntó.

El francés fue claro en elogiar el efecto Pesic y reconoció que no llegaban con las quinielas a su favor. "Ha sido una Copa increíble, más en la situación que estábamos, nadie se imaginaba que íbamos a ganar, sólo nosotros. Hemos tenido el camino más duro y creo que después del partido de Baskonia nos dio bastante confianza. Teníamos muchas ganas de lograr el título", indicó.

"Imagino que el Madrid no pensaba que entraríamos tan fuertes en el partido. Al final hemos ganado y estamos muy felices por haberlo conseguido. Estábamos en una situación jodida y cuando estás muy abajo y te pasa algo bueno vas para arriba. Estábamos todos al 100% y muy concentrados. No tengo palabras, ha sido increíble", añadió.

El base francés reconoció por último haber cumplido un sueño, al salir como el mejor jugador del torneo del K.O. en su 82ª edición. "Siempre, cuando sueñas, lo haces en lo mejor. No vas a soñar ser el peor jugador del mundo. Sí que alguna vez soñé con ser MVP", finalizó.