Hezonja y Kramer regresan al Real Madrid con lesiones musculares

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aleros del Real Madrid Mario Hezonja y David Kramer han regresado este lunes lesionados a la disciplina del conjunto madridista, con sendos problemas musculares que los dejan pendientes de evolución y los convierten en duda para la Supercopa Endesa, que los de Sergio Scariolo jugarán el 27 y 28 de septiembre en Málaga.

El jugador croata sufre "una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho", producida durante la concentración con su selección nacional, según el comunicado médico del club. La lesión se produjo en el último de los seis partidos que ha disputado con su país este verano, contra Dinamarca el pasado miércoles, en el proceso de clasificación para el Mundial de Catar 2027. Hezonja solo pudo disputar seis minutos, tras promediar más de 27 en los cinco duelos anteriores.

Por otro lado, el alemán tiene "una lesión muscular en el aductor largo del muslo derecho", sufrida durante la concentración con Alemania en la preparación del Eurobasket, torneo que finalmente se perderá por este contratiempo físico. El exjugador de La Laguna Tenerife sólo pudo disputar un partido con el combinado dirigido por Álex Mumbrú, contra Eslovenia el pasado 8 de agosto, en el que jugó 20 minutos y anotó 18 puntos.

De esta manera, ambos jugadores están pendientes de evolución y tratarán de recuperarse para estar disponibles en el inicio de la temporada con el Real Madrid, que será el día 27 de septiembre con el partido de semifinales de la Supercopa Endesa en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga.

Hay que recordar que el conjunto madridista también tiene lesionado al escolta Alberto Abalde, que se perderá igualmente el Eurobasket con España tras un percance físico en uno de los amistosos de preparación ante Francia.