El Hiopos Lleida incorpora al pívot húngaro György Golomán

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hiopos Lleida ha anunciado este miércoles la incorporación del pívot húngaro György Golomán, quien llega procedente del San Pablo Burgos, donde el pasado curso logró el ascenso a la Liga Endesa, promediando 9.1 puntos, 3.1 rebotes y 10.2 de valoración en los 40 encuentros que disputó con el equipo burgalés en Primera FEB.

Golomán fue una pieza importante en el regreso del San Pablo Burgos a la máxima categoría del baloncesto español. El pívot, que también puede jugar de ala-pívot, firmó tras abandonar el Basquet Girona, club con el que jugó la Liga Endesa en la temporada 2023-2024 y en el que hizo unos números 7.9 puntos, 3.3 rebotes y 8,3 de valoración e 17:35 minutos de juego.

El pívot se formó en el Egis Kormend (Hungría) y posteriormente puso rumbo a los UCLA Bruins de la NCAA donde estuvo cuatro años. Después de su etapa universitaria, pasó por varios equipos como los Westchester Knicks, los Yokohama B-Corsairs, el Yamagata, el Spirou Basket, el Falco Szombathely y el Lietkabelis.

El director deportivo del club, Joaquín Prado, ha mostrado su satisfacción con el fichaje del internacional húngaro, "un jugador con experiencia ya en nuestro baloncesto, tras su paso hace dos temporadas en Girona, en ACB y ayudar muy activamente al ascenso de San Pablo Burgos la pasada temporada en Primera FEB".

"Un jugador grande que la mayor parte de su trabajo la realiza en la posición de '5', que puntualmente puede ayudar en la de '4'. Muy buena movilidad, con buena capacidad para correr el campo, para jugar rol, incluso para abrir el campo con un buen tiro exterior, buena actividad, buena utilización de la intensidad en el juego, la verdad es que estamos muy satisfechos de su incorporación, creemos que su adaptación por el conocimiento que tiene ya de nuestro baloncesto tiene que ser rápida", explicó.