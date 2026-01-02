Hugo González celebra con victoria su comienzo de año con los Celtics

Archivo - Hugo González - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alero español Hugo González ha iniciado 2026 contribuyendo a la victoria a domicilio de Boston Celtics sobre Sacramento Kings (106-120), con la que los de Joe Mazzulla se asientan en la tercera posición de la Conferencia Este de la NBA.

Los de Massachusetts se fueron un punto arriba al descanso, y el 88-88 al término del tercer cuarto hacía presagiar una resolución muy apretada. Sin embargo, los Celtics despegaron en el parcial final (18-32) y liquidaron el choque, apoyados en el 'doble-doble' de 29 puntos y 10 rebotes de Jaylen Brown.

Por su parte, González salió desde el banquillo y estuvo 18 minutos en pista para acabar con un +20 de valoración, más que ningún otro jugador. El madrileño de 19 años aportó tres puntos -anotando el único triple que intentó-, capturó seis rebotes, ofreció una asistencia y robó un balón.

Con su segundo triunfo consecutivo y el sexto en los últimos siete encuentros, Boston se afianza en el tercer puesto del Este (21-12), una conferencia que domina Detroit Pistons (25-9) por delante de New York Knicks (23-10).