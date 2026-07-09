Hugo González jugará la Liga de Verano con los Celtics

Archivo - Hugo González durante un partido con los Boston Celtics en la temporada 25-26 de la NBA - EUROPA PRESS/CONTACTO/ZOU ZHENG - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Boston Celtics anunciaron este miércoles su plantilla para la Liga de Verano de la NBA 2026, que se disputará del 9 al 19 de julio en en campus de la Universidad de Nevada, en Las Vegas, con el alero español Hugo González entre los elegidos.

El equipo recalcó que el madrileño, el tercer jugador de la franquicia en ser titular antes de cumplir los 20 años, inicia su segunda temporada y participará por segunda vez en la Liga de Verano tras promediar 10,8 puntos, 4,5 rebotes y 2,8 asistencias en cuatro partidos de la edición de 2025.

Junto a González, que viene de participar con la selección española en la 'ventana FIBA' de la semana pasada, estará como otro nombre destacado el pívot Amari Williams, que también estuvo en esta liga e el verano de 2025, promediando 6,2 puntos, 5 rebotes y 1,8 asistencias en cuatro partidos. También estarán los ala-pívot Chris Cenac Jr y Dillon Mitchell, seleccionados por los Celtics en el pasado 'Draft'

Cada equipo jugará al menos cinco partidos en la Liga de Verano de la NBA de 2026. Los primeros cuatro encuentros se disputarán del 9 al 16 de julio y tras la finalización de estos, se celebrará una doble jornada de semifinales el 18 de julio, con los ganadores jugando la final al día siguiente.