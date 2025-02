Ibon Navarro: "Hay que tener fortaleza mental, Tenerife tiene una eficiencia brutal"

El técnico del Unicaja da sus claves en busca de otra final de Copa

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, apuntó que su equipo tiene que estar preparado para sufrir, mantener la "intensidad" de cuartos de final y "tener fortaleza mental" contra un La Laguna Tenerife con una "eficiencia brutal", de cara al choque de este sábado por la final de la Copa del Rey en Las Palmas.

"En un partido como contra La Laguna Tenerife, mantener ese nivel de intensidad es lo que nos va a hacer capaces de competir. Es un equipo que te exige a muchos niveles, el que más te exige es el mental. Tiene una eficiencia brutal. Puedes hacer cuatro esfuerzos defensivos y en los últimos tres segundos te tiran un buen tiro. Tenemos que tener fortaleza mental", dijo ante los medios.

El preparador de los malagueños habló este viernes antes del duelo de semifinales ante un conjunto canario contra el que se midieron con derrota el año pasado en cuartos y sobre el que levantaron el título de Copa hace dos en Badalona. "Hemos jugados muchos partidos en los últimos años, partidos importantes con mucho en juego. Nos conocemos muy bien. Es interesante ver las soluciones que podemos ir encontrando", afirmó.

Navarro elogió a los de Txus Vidorreta y a un Marcelinho Huertas que se convirtió en el jugador más veterano de la historia del torneo, con casi 42 años, siendo además decisivo para eliminar al Barça el jueves. "No hay más palabras. Todos los años vamos a decir lo mismo, que está en un momento espectacular. Es un factor diferencial, va con el ordenador de quinta generación en la cabeza. Habrá que intentar que esté incómodo", apuntó.

"Somos un equipo que ataca muy bien y mucho en los primeros segundos, y ellos son un equipo que ataca excelente en los últimos siete. El que consiga llevar el partido más a su terreno tiene mucho ganado. Cada año dan un paso adelante. Todo el mundo habla de su pick and roll, pero cuando lo paras encuentran otra cosa. No hay favoritos, igual que no lo había en cuartos", añadió.

El técnico de Unicaja se refirió además al gran momento de su equipo y confió en ser fuertes mentalmente para superar a los canarios. "Vamos a hacer las cosas bien y ellos van a anotar, hay que tener fortaleza mental. Hay otro factor que puede ser importante que es el rebote", apuntó sobre las claves de la semifinal, con su plantilla lista incluido un Dylan Osetkowski con molestias.

"Ganar es muy difícil, lo normal es perder en el deporte. Cada experiencia, siempre que mantengamos el bloque, es un aprendizaje. Hemos ganado cuatro títulos, también hemos tenido momentos de decepción, pero de estas cosas aprendes. Intentaremos hacer nuestro mejor partido, estar en otra final y si no volveremos, nos encontraremos con el Tenerife pronto seguramente", terminó.