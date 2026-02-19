Ibon Navarro: "Nos ha ganado un equipo que a día de hoy es 30 puntos mejor que nosotros"

Archivo - El entrenador de Unicaja, Ibon Navarro, en un partido contra el Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

VALENCIA, 19 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, reconoció que su equipo se vio "superado por todo" en la derrota ante el Real Madrid (100-70) en los cuartos de final de la Copa del Rey de Valencia y aseguró que el conjunto blanco fue "30 puntos mejor" en la realidad actual de ambos equipos.

"Felicitar al Real Madrid por la clasificación. Nos hemos visto muy superados por muchas cosas, sobre todo por un grandísimo equipo que ha jugado a un nivel extraordinario. Nosotros no hemos sido capaces de responder en nada, ni en energía, ni en su control de rebote, su control de ritmo. Nuestros porcentajes han sido bajos, pero tampoco hemos sido capaces de pisar pintura, de generar buenos tiros", analizó en rueda de prensa.

El técnico malagueño lamentó que la situación anímica fuera empeorando con el paso de los minutos. "Esto nos ha ido comiendo. Francamente no mucho más que decir del partido. Pedir perdón a nuestros aficionados que han hecho el esfuerzo de venir, algunos desde ayer, otros esta mañana a las cinco. Nos hubiera gustado ofrecerles otra cosa", expresó.

Navarro admitió que no es sencillo extraer conclusiones positivas. "No es fácil agarrarse a nada. Nos hemos visto superados primero por el Real Madrid y luego por el escenario. Hay que jugar estos partidos al 300% de lo que eres capaz y no hemos sido capaces. Hay gente que no ha llegado ni al 100%", señaló.

Cuestionado por la falta de intensidad o garra, rechazó simplificaciones. "Es un comentario muy fácil de decir. Cuando llegas a este escenario y ves que no eres capaz de competir en nada, te ves superado por todo, no es fácil. Lo fácil es decir que el equipo no tiene garra ni intensidad. Me parece un comentario muy sencillo", defendió, al tiempo que aseguró que va a "defender" a sus jugadores.

El entrenador del Unicaja también contextualizó la dificultad táctica ante el rival. "Para mantener la idea de baloncesto necesitas jugadores que lo sepan jugar. Nuestros jugadores que lo saben jugar están sentados fuera. Es muy difícil y a veces frustrante querer hacer una cosa que sabes que funciona, pero los jugadores que están aquí no son capaces de hacerlo el primer año. Vamos con mucho retraso", explicó.

Pese al golpe, pidió no dramatizar. "No podemos dramatizar porque nos ha ganado un equipo que a día de hoy es 30 puntos mejor que nosotros. Es así. Es un golpe de realidad", afirmó.

Sobre el impacto en lo que resta de temporada, fue claro. "Fuera de ese vestuario nadie sabe lo que está pasando y tiene que seguir siendo así. Estoy muy orgulloso de cómo estamos afrontando la temporada. Creo que estamos por encima de lo que podríamos hacer. Tenemos que seguir trabajando. A diferencia de muchos años, vamos a entrenar porque necesitamos entrenar", concluyó.