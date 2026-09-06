'Informe Plus' estrena este lunes 'BA-LON-CES-TO. 2006. Más allá del oro', reportaje sobre el histórico oro de Saitama

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Informe Plus, de la plataforma 'Movistar Plus' estrena este lunes 'BA-LON-CES-TO. 2006. Más allá del oro', una pieza que versa sobre el histórico título mundial de la selección masculina en Japón y del que se cumplieron 20 años el pasado 3 de septiembre.

Los doce campeones del mundo, con Pau Gasol, Juan Carlos Navarro y Jorge Garbajosa a la cabeza, se reúnen en esta nueva entrega de 'Informe Plus' para recordar un campeonato que cambió el deporte español en un reportaje que cuenta también con testimonios del cuerpo técnico liderado por José Vicente 'Pepu' Hernández y de rivales de primer nivel de aquella cita como los argentinos Andrés Nocioni y Fabricio Oberto, a los que España se midió en una tensa semifinal, y los griegos Theodoros Papaloukas y Panagiotis Giannakis, que estuvieron en la final de Saitama.

"En septiembre de 2006, en la ciudad japonesa de Saitama, el baloncesto español tocó el cielo y cambió su destino para siempre. Dos décadas después de aquella hazaña que inauguró la era más brillante de nuestro deporte, 'Movistar Plus' estrena el próximo lunes 7 de septiembre 'BA-LON-CES-TO. 2006. Más allá del oro', una entrega imprescindible de Informe Plus que reconstruye la gran gesta de un grupo que trascendió la gloria deportiva para convertirse en una leyenda humana y colectiva", apuntó la plataforma en nota de prensa.

Pau Gasol, Marc Gasol, Juan Carlos Navarro, Felipe Reyes, José Manuel Calderón, Sergio Rodríguez, Rudy Fernández, Carlos Cabezas, Berni Rodríguez, Álex Mumbrú, Jorge Garbajosa y el capitán Carlos Jiménez, los doce integrantes de aquella expedición histórica, se sientan frente a las cámaras de 'Informe Plus' para desgranar en primera persona el camino hacia la cima, analizando cómo se forjó la identidad de 'La Familia', un equipo cimentado en la amistad y la exigencia diaria que transformó un talento descomunal en un bloque armónico, impulsado además por la descarada irrupción en la élite de jóvenes como Marc Gasol o Sergio Rodríguez.

"'Informe Plus' profundiza en la montaña rusa emocional que acompañó las rondas decisivas del campeonato. Desde la agónica semifinal ante una selección argentina plagada de compañeros y rivales directos en la Liga Endesa (narrados en el reportaje con los testimonios directos de Andrés Nocioni y Fabricio Oberto), hasta el duro golpe de la lesión de Pau Gasol en los instantes finales de ese encuentro", recalca 'Movistar Plus'.

El reportaje aborda igualmente con sensibilidad la entereza del seleccionador Pepu Hernández, quien afrontó el fallecimiento de su padre la noche previa a la final guardando la noticia en silencio para no alterar la concentración de sus jugadores. Tras conquistar el oro ante Grecia, la euforia se desató en España, con una fiesta multitudinaria en las calles de Madrid para celebrar el mejor 'ba-lon-ces-to', el famoso lema que bautiza este reportaje, que salió del propio 'Pepu' Hernández, y la concesión posterior al grupo del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.