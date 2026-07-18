Irune Orio regresa al Gernika KESB tras su etapa en la NCAA

Irune Orio, durante un partido. - EUROPA PRESS/CONTACTO/JESS STILES

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gernika KESB ha confirmado este sábado el regreso a su plantilla para el próximo curso de la jugadora española Irune Orio, alero de 22 años y 1,88 metros de altura, tras haber acabado su etapa en el baloncesto universitario estadounidense.

"Formada en la cantera del Gernika KESB, Irune emprendió hace cuatro temporadas el camino hacia la NCAA, donde ha competido en Sacramento State y, más recientemente, en Xavier University, adquiriendo experiencia en una de las competiciones universitarias más exigentes del mundo", subrayó el Gernika KESB en su comunicado oficial.

"En la temporada 2024-25 disputó 31 encuentros con Xavier, 20 de ellos como titular, demostrando su capacidad para aportar en ambos lados de la pista gracias a su versatilidad, intensidad defensiva y lanzamiento exterior", resumió la misma nota de prensa.

Además de su trayectoria universitaria, "la jugadora vizcaína ha sido internacional con España en categorías de formación, consolidándose como una de las jóvenes con mayor proyección del baloncesto vasco", según destacó luego el comunicado del Gernika KESB.

"Su incorporación supone un regreso muy especial para el club, ya que vuelve a Maloste una jugadora que creció defendiendo los colores del Gernika KESB y que ahora afronta el reto de debutar en la Liga Femenina Endesa con el equipo de su casa", advirtió el texto de prensa.

"Con este fichaje, el Gernika KESB incorpora juventud, talento y compromiso a su plantilla, reforzando además su apuesta por el talento de casa para afrontar con la máxima ilusión la temporada 2026-27", zanjó la nota.