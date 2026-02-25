Isaac Nogués: "Estar con la selección es algo increíble por todo el trabajo que hay detrás"

El escolta Isaac Nogués antes de un partido con el Valencia Basket - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escolta del Valencia Basket Isaac Nogués se muestra "contento" por una llamada de la selección española "un poco por sorpresa" para jugar esta 'ventana' de clasificación para la Copa del Mundo de 2027 ante Ucrania y que le resulta "increíble por todo el trabajo que hay detrás".

"Estoy contento porque es algo que no me esperaba de primeras, así que me llegó un poco por sorpresa cuando me llamó Chus (Mateo, seleccionador), así que estoy muy contento e ilusionado", señaló Nogués en declaraciones facilitadas por la FEB este miércoles.

Para el jugador de 21 años, estar con la selección "es algo muy grande". "Yo, desde pequeño, normalmente no he ido a categorías inferiores hasta la Sub-19, así que ahora poder estar con la Absoluta para mí es increíble por todo el trabajo que hay detrás, y un orgullo", confesó.

El campeón del mundo Sub-19 celebró que a los nuevos y jóvenes como él les integren "muy bien". "Nos tratan como si fuéramos uno más y llevásemos años con ellos. La verdad es que estoy muy a gusto con todos, había muchos jugadores a los que no conocía personalmente y estoy muy feliz", subrayó.

Nogués recalcó que hay jugadores jóvenes en la doble campeona del mundo que son "muy buenos" y que "ya demuestran cada semana cuando juegan que tienen un futuro muy grande por delante". "A la selección creo que también le espera un buen futuro, pero hay que trabajar", añadió al respecto el escolta que está "con muchas ganas" antes del doble duelo ante Ucrania. "Ojalá salga todo bien y que podamos ganar los dos partidos", deseó.