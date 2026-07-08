Isaac Nogués regresa al Asisa Joventut hasta 2028

Archivo - Isaac Nogues en un partido con el Valencia Basket en el Olímpic de Badalona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Asisa Joventut ha anunciado este miércoles el fichaje del escolta badalonés Isaac Nogués para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, en el regreso del jugador a la entidad verdinegra tras conquistar la pasada campaña la Liga Endesa con el Valencia Basket.

"El ASISA Joventut ha llegado a un acuerdo con Isaac Nogués para las dos próximas temporadas. El jugador badalonés regresa a casa después de su etapa de formación en la cantera verdinegra y firma hasta el 30 de junio del 2028", informó el club catalán en un comunicado.

Formado en las categorías inferiores de la 'Penya' entre los 8 y los 19 años, Nogués, de 22 años, inició posteriormente una trayectoria que le llevó a jugar en Huesca, en LEB Plata, antes de dar el salto a la G-League estadounidense con los Rip City Remix, donde destacó por su rendimiento defensivo.

El escolta regresó el pasado verano a España para incorporarse al Valencia Basket, con el que se proclamó campeón de la Liga Endesa, y ahora volverá al club en el que se formó para ponerse de nuevo a las órdenes de Dani Miret, con quien ya coincidió en la selección española campeona del mundo sub-19.

El Asisa Joventut destacó que incorpora a un jugador "identificado con el club", que conoce "la exigencia de la Penya" y que llega "preparado para seguir creciendo al máximo nivel".