Jaime Fernández: "No ser favoritos no es ni bueno ni malo, nos centramos en nuestro trabajo"

"Vengo aquí sin hacerme ninguna expectativa"

El internacional español Jaime Fernández apuntó que el hecho de que España, inmersa en un relevo generacional, no esté entre las principales favoritas para el Eurobasket no es "ni bueno ni malo" para el grupo, por lo que se abstrae "de lo que la gente pueda decir", porque será "la competición" la que ponga a cada uno en su lugar.

"No ser favoritos no es ni bueno ni malo. Nos abstraemos un poco de lo que la gente pueda decir o de este tipo de cábalas que se puedan hacer, simplemente nos centramos en nuestro trabajo y luego la competición nos pondrá en nuestro lugar", aseguró el madrileño en una entrevista a Europa Press.

Fernández explicó que el nivel de intensidad de la concentración española de cara al Eurobasket es muy "exigente", y que "la carga táctica y física es grande". "El nivel físico que hay es duro, hay que cuidarse al máximo para poder aguantar el ritmo", completó.

Sin embargo, reconoce que la predisposición a ese esfuerzo es muy buena. "Cuando trabajas con este grupo de jugadores y de la manera en la que trabajamos la verdad es que lo pasamos en grande y estamos todos encantados de estar aquí", apuntó.

En el aspecto táctico, asegura que es más sencillo el trabajo al estar formada la convocatoria por muchos jugadores que participan en los clasificatorios, porque tienen "muchos conceptos adquiridos" y ya cuentan con "un bagaje detrás", aunque "los que son más veteranos también lo tienen de otros años que han venido". "Quizás nosotros lo tenemos un poquito más reciente", puntualizó.

Hasta ahora, con solo un amistoso disputado, la selección se centra en sí misma, sin pensar en sus rivales de la fase de grupos. "De momento estamos centrados en nosotros, en nuestro trabajo, en hacer un equipo lo antes posible. Estamos centrados en nosotros", explica Jaime Fernández.

Sobre sus opciones de estar en la lista final, el base madrileño afirma que "es una pregunta para el seleccionador", que él se dedica a jugar. "Yo vengo aquí sin hacerme ninguna expectativa, a disfrutar cada día que pasa, que para mí es un regalo", comentó.

"Obviamente me encantaría jugar el Europeo, estar entre los doce, ya me he quedado cerca en el Mundial, muy cerca, pero bueno, voy sin expectativas y a disfrutar en cada momento", insistió.

Para eso, en las próximas semanas su plan es seguir su camino, "trabajar e intentar ayudar al equipo lo máximo posible", pero "nada especial". "Si encajo, genial, si no, pues el otro día José Calderón nos dio una charla y nos dijo que una vez te pones esta camiseta no existen egos y, bueno, aceptar lo que caiga", argumentó.

"CUANDO LORENZO BROWN SE NACIONALIZÓ PASÓ A SER UNO MÁS DE NOSOTROS"

El que se ha incorporado al grupo ha sido Lorenzo Brown, cuya nacionalización no afectó al grupo, según Jaime Fernández. "Estábamos tranquilos, hemos estado un poco al margen. Cuando Lorenzo (Brown) se nacionalizó pasó a ser uno más para nosotros", aseguró.

Jaime Fernández relata que el base del Maccabi "está haciendo un esfuerzo también con el idioma para poder integrarse dentro del grupo" y para "ser uno más". "Nosotros le abrimos las puertas y estamos encantados con él, por la calidad que tiene como jugador, que seguro que nos puede ayudar, y por la calidad humana que tiene", zanjó.

El madrileño habló también sobre la cantidad de jugadores de la NBA en el combinado nacional, recordando que "a la selección se le llamaba 'ÑBA'", aunque reconoció que este año "hay un poco menos", algo que se paliará con "esa experiencia de haber estado" en esa liga de Rudy Fernández "o Llull, que no ha estado en la NBA, pero que con toda la experiencia que tiene, como si lo hubiera hecho".

En esta concentración, también entraron dos campeones de Europa Sub-20, Juan Núñez y Héctor Alderete, que son "dos más del grupo" a los que "les va a tocar pagar un poco de cena de matrícula" como novatada. "No porque sean jóvenes se les ve peor ni mucho menos. La verdad es que se han adaptado bien al grupo, son unos fenómenos", aseguró.

En un verano muy exitoso para la base del baloncesto español, Jaime Fernández cree que no es algo nuevo sino una tendencia extendida en el tiempo. "Desde que yo recuerdo siempre ha habido muchos éxitos en categorías inferiores. Yo de hecho, mi generación, la del 93, ha tenido mucho éxito. La generación del 94, y si vas subiendo todas las generaciones van teniendo mucho éxito", declaró.

"El baloncesto español hay que cuidarlo, los jugadores españoles creo que tienen talento y potencial para cuidarlos y creo que también estamos en una de las mejores si no la mejor liga de Europa y de eso también hay que ser consciente y valorarlo para dar también cabida a estos jugadores jóvenes", sentenció el madrileño.

"ESPERO ESTAR MUCHO TIEMPO AQUÍ EN LA SELECCIÓN"

La concentración de la selección en Madrid se lleva a cabo en la Movistar Academy Magariños, sede del Movistar Estudiantes, de cuya icónica cantera han salido seis de los jugadores convocados por Sergio Scariolo, incluido Jaime Fernández.

"Está Darío (Brizuela), Fran Guerra, Juancho (Hernangómez), Héctor (Alderete), Sebas (Sáiz). Somos seis. Al final el 'Estu' tiene o ha tenido buena cantera, creo que tiene que seguir cuidando e incluso mejorando y al final aquí estamos", declaró el base.

Se trata del retorno del jugador a la que fue su casa hasta el 2017. "Después de tantas horas y tantos años aquí, mucho entrenamiento, mucho sufrimiento, obviamente también me lo he pasado muy bien aquí, pero al final estar aquí con la selección y verte aquí con este grupo la verdad es que es bonito. Al final nunca se sabe lo que va a pasar en la vida y me siento un privilegiado", expresó.

De cara al próximo curso, Jaime Fernández, nuevo jugador de Lenovo Tenerife, valoró esta nueva etapa tras cuatro años en Unicaja. "Estoy muy contento de la nueva etapa, del club al que voy y del proyecto en el que me voy a asentar, pero antes espero estar mucho tiempo aquí en la selección", concluyó.