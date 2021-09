Jasikevicius: "Me llevo una decepción enorme por haber regalado un título"

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, dejó claro que lo que hizo su equipo este domingo fue "regalar un título" al Real Madrid, después de ir ganando de 19 puntos en el tercer cuarto de la final de la Supercopa celebrada en La Laguna.

"Me llevo una decepción muy grande por haber regalado un título. Deberíamos ser mucho más maduros, cerrar los partidos cuando lo tienes ya a tiro. No se puede bajar ni dejar de jugar, de seguir las reglas, no hemos sido capaces de tener ningún cuarto bueno. Hemos salido blandos en defensa", dijo en rueda de prensa.

El técnico culé se mostró muy tocado porque su equipo no fue capaz de matar la final cuando lo tuvo en su mano, además de encajar un último cuarto de 12-26. "Que te metan 88 puntos en una final no puede ser. Ya teníamos estas cosas el año pasado y tenemos que empezar de cero. No estamos preparados parece para sufrir los 40 minutos", apuntó.

"La peor sensación es que somos un equipo que solo quiere hacer lo suficiente para ganar e ir a casa, no es un equipo que quiere matar partidos, 'killer' en la pista. Primero tienes que defender para eso. Una de las decepciones más grandes desde que estoy aquí", añadió.