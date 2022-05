Jasikevicius: "Nos faltó sacrificio, es una enorme decepción"

"Somos mejor equipo pero no vamos a jugar la final"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, calificó de "enorme decepción" la derrota este jueves ante el Real Madrid en busca de una nueva final de Euroliga, por culpa de una "inaceptable" segunda parte por falta de defensa y sacrificio.

"Nos faltó mucha atención a los detalles, a las cosas que dijimos que íbamos a hacer. Es muy raro ir al descanso 11 arriba y decir a los jugadores que no lo estábamos haciendo bien, ese fue mi discurso. No me gustaba cómo estábamos jugando, tuvimos acierto solo. Intenté convencer a los jugadores de que no estábamos bien pero no lo he conseguido", dijo en rueda de prensa.

El técnico lituano insistió en que los 52 puntos encajados en la segunda parte son inaceptables. "No estábamos haciendo las cosas bien y eso suele volver en tu contra. Hay que defender, hay que sacrificarse. Si quieres llegar a la final y te meten 52 puntos en la segunda parte, nos faltó ser profesionales y sacrificio. Es una enorme decepción para nosotros. Yo creo que somos mejor equipo pero no vamos a jugar la final, esa es la realidad", afirmó.

'Saras' confesó que la historia se repite con su equipo, incapaz de matar partidos decisivos. "Hemos metido 83 puntos, suficiente para ganar cualquier partido con la defensa que hacemos habitualmente. Muy mal en el segundo tiempo. Había que tener más sacrificio, no regalar, y en el tercer cuarto hemos regalado todo. Hemos salido con cinco jugadores sin problema de faltas y no hemos hecho. No hemos sabido parar contraataques", apuntó.

"Nos pasa muchas veces esto. Así es este equipo, un equipo con talento, pero estando tan cerca de jugar otra final, te meten 52 puntos en la segunda parte, esto no es serio. El año pasado perdimos la final, fue una derrota muy dura, esta puede ser la más dura. Esto tiene que doler mucho", añadió.

Jasikevicius apuntó que tendrán que levantarse y buscar la manera de ser un equipo "matador". "Es una noche muy difícil para la afición, para nosotros. Estoy un poco cansado de decir que estamos regalando mucho y estamos regalando mucho, estamos regalando títulos. Es muy difícil ganar títulos, pero veo los números y es más de lo mismo. Es inaceptable 52 puntos en la segunda parte", apuntó.

"Hemos perdido muchos partidos decisivos, no somos matadores. Es la misma canción del último año y medio, es difícil. Hay que ir a dormir y levantarse. Es una derrota muy difícil, no hay fórmula. Cada uno tiene que saber que queda un título muy importante por jugar. ¿Aprender? No somos capaces de matar series, no sé, es muy difícil de aprender esto", terminó.