Javier Justiz se retira a los 29 años: "Es un punto y final, una decisión más de la rodilla que mía"

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador de baloncesto Javier Justiz pone "punto y final" a su carrera profesional, con solo 29 años, fruto de lesiones recurrentes de rodilla que le han llevado a tomar esta decisión, aunque reconoce que lo hace forzado por esa rodilla que le ha lastrado en sus últimas temporadas siendo pívot del Basket Zaragoza.

"Para mi carrera profesional es un punto y final. No para el baloncesto, pero sí como jugador. Ha sido una decisión no tan difícil porque los médicos ya me han dicho que la rodilla no iba a avanzar. Fue una decisión más de la rodilla que mía. Se invirtieron muchas horas y al final la rodilla no avanzó", comunicó Justiz.

El pívot cubano reconoce que "duele todavía un poco" el haber tomado esta decisión. "Estoy despidiéndome del mundo del baloncesto, sigo haciendo vida de jugador ahora porque lo extrañaré a partir del verano", apuntó.

Javier Justiz afrontará una nueva etapa, otra vida, pero vinculado al Basket Zaragoza. "Haré cursos de entrenador para superarme un poco más", se sinceró el de Santiago de Cuba, que intentó sin éxito esta temporada "ser el Justiz de hace dos años". "Me hubiese gustado volver a serlo. El año pasado lo intentamos y llegué. Volvimos a trabajar pero la rodilla no quiso responder", lamentó.

"No olvido a mis compañeros de estas temporadas. Rodrigo me ha apoyado muchísimo, Nicolás (Brussino) siempre trataba de levantarme... Fueron un grupo que hicieron sentirme familia", manifestó.

Javier Justiz vistió la camiseta de Basket Zaragoza en tres temporadas, con 83 partidos disputados. En la Liga Endesa jugo 69 duelos con unos promedios de 6,1 puntos, 3,4 rebotes, 0,3 asistencias y 0,6 tapones, siendo su mejor actuación frente al Barça en un duelo 'Playoff', con 24 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias para 32 de valoración.