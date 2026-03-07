Jayson Tatum vuelve a jugar con Boston Celtics casi 300 días después

Archivo - Jayson Tatum - Manu Reino / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alero Jayson Tatum ha regresado este viernes a las pistas casi 300 días después de romperse el tendón de Aquiles y ha contribuido con un 'doble-doble' de 15 puntos y 12 rebotes a la victoria de Boston Celtics frente a Dallas Mavericks (120-100), en un partido en el que el español Hugo González aportó seis puntos.

Tatum, que se lesionó el 12 de mayo de 2025, partió como titular y se llevó la cálida ovación del TD Garden, a la que respondió con oficio, compensando su falta de ritmo competitivo. Erró sus primeros tiros, pero cerró sus 27 minutos en pista con 15 puntos, 12 rebotes, siete rebotes y un balón recuperado.

El escolta Jaylen Brown, con 24 tantos, lideró el ataque de los Celtics apoyado por los 20 de Derrick White y los 18 de Payton Pritchard, con el pívot portugués Neemias Queta firmando un 'doble-doble' de 16 puntos y 15 rebotes. Con ello, neutralizaron los 19 puntos en 18 minutos del escolta visitante Klay Thompson.

Mientras, el madrileño Hugo González salió desde el banquillo y estuvo casi 19 minutos sobre la cancha, en los que pudo anotar seis puntos -con dos triples en tres intentos y cuatro tiros de campo-, capturar dos rebotes, repartir dos asistencias y poner un tapón.

Todo en un encuentro en el que, tras un igualado primer cuarto, Boston logró marcharse cinco arriba al descanso (58-53). Tras el descanso, los de Joe Mazzulla despegaron para incrementar la ventaja y firmar un triunfo que les permite olvidar el tropiezo ante Charlotte Hornets y asentarse en la segunda plaza de la Conferencia Este (42-21), solo por detrás de unos Detroit Pistons (45-16) que enlazan dos derrotas seguidas.