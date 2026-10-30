Jean Montero estará seis meses de baja por el menisco

Jean Montero, Olympiacos - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El base del Olympiacos Jean Montero pasó por quirófano para tratarse una lesión en el menisco de la rodilla izquierda y estará unos seis meses de baja, según informó este viernes el club griego.

"Jean Montero se sometió hoy a una cirugía para reparar el menisco lateral de su rodilla izquierda. Se espera que esté fuera de juego durante seis meses", comunicó el vigente campeón de la Euroliga, que sufre la baja de su fichaje estrella este verano.

El ex del Valencia Basket disputó los seis primeros partidos del Olympiacos en la Euroliga promediando 15,5 puntos, 3,5 rebotes, 4,5 asistencias, siendo su mejor encuentro precisamente contra los 'taronja' en la quinta jornada, con 26 puntos. El dominicano, MVP de los pasados 'playoffs', jugó por última vez hace dos semanas en la victoria de los griegos contra el Barça en la prórroga y tendrá complicado volver a las pistas esta campaña, aunque podría llegar para el momento decisivo si el Olympiacos cumple con el favoritismo de llegar hasta el final.