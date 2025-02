Joan Peñarroya: "Estoy jodido, pero estoy"

"Veo complicado que Juan Núñez vuelva a jugar esta temporada con nosotros"

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça de baloncesto, Joan Peñarroya, ha asegurado este miércoles en la previa del Clásico de la Euroliga en Madrid que está "jodido", por la situación del equipo y las bajas importantes, como la de Juan Núñez de última hora, pero ha apuntado que sigue "implicado" en el proyecto y en poder luchar por todos los objetivos.

"Estoy jodido, pero estoy. Tengo una forma de ser en la cual, hasta el último segundo en el que estoy en los sitios, lo doy todo. Además, creo en estos chicos. Están trabajando duro y están teniendo una temporada muy dura, por muchas cosas. Entonces, yo estoy implicado", aseguró a los medios antes de viajar a Madrid.

A nivel personal, añadió que no está contento con la situación actual. ¿Y cómo estoy? Pues no voy a estar contento. Cuando vienes a un club como este, esperas que las cosas vayan un poquito mejor y que no tengas tantas desgracias como estamos teniendo. A partir de ahí, a trabajar", recalcó.

"Ya hace días que comentábamos que estábamos en una situación en la cual si teníamos más problemas sería difícil. Ya fuimos a la Copa con problemas con Juan Núñez y con Kevin Punter, que ya tenía problemas. Lo más preocupante es el tema de Juan, porque lleva unos meses arrastrando problemas en la rodilla, que durante muchas semanas le han impedido entrenar y estar al nivel físico que a él le gustaría y nos gustaría a todos", apuntó sobre Núñez, del que en dos semanas se sabrá más cosas.

"Desde los servicios médicos, bueno, toman ahora la decisión de intentar hacer la última 'intentona', aunque ya hemos hecho de todo con él. Ha tenido un gran sacrificio, jugando infiltrando, jugando con todos los tratamientos que se puedan hacer. Pero seguramente, pues veo complicado que Juan vuelva a jugar esta temporada con nosotros", manifestó.

Además, no habrá fichajes para compensar las bajas. "Es que ya he hablado de esto. Este miércoles a las seis de la tarde se acaba el plazo para fichar. ¿Qué más queréis que os diga yo? Yo soy entrenador. Mejor o peor, ahora parezco el peor entrenador del mundo. Soy entrenador y entreno a los jugadores que tengo. Todo lo otro, yo cuando tengo que hablar, ya lo he hablado con quien tenía que hablarlo. Hace semanas, yo no tengo ningún problema en comunicarme con la gente que tengo que comunicarme. Y a partir de aquí, yo a lo que me dedico es a entrenar", aseveró.

"Lo que es una evidencia es que la situación actual es una situación complicada y eso hay que saberlo. Y eso es algo que dentro del equipo, que es lo que a mí más me importa, pues somos conscientes de que estamos en una situación complicada. Llegamos al momento más importante de la temporada, llegamos con todas las posibilidades, pero para nosotros, si consiguiéramos la victoria, sacaríamos dos victorias más el 'average' a falta de siete partidos, sería un gran resultado. Estamos en disposición de luchar por todo, pero es una evidencia que llegamos con bajas y en una situación complicada", reconoció Peñarroya.

"Tenemos que ser conscientes de nuestra realidad actual y a partir de ahí ser valientes y no renunciar a nada. Pero hay que saber dónde estamos y mañana vamos a jugar al campo del Madrid con nueve o diez jugadores de nuestro equipo y con tres chavales de 17 años. No busco ninguna excusa porque, al contrario, lo que intento transmitir al grupo es que podemos", opinó.

"Sabemos que tendremos momentos muy complicados y tendremos meses difíciles, pero la realidad es que no está Jan Vesely, no está Laprovittola, ahora no está Punter, no está Juan Núñez, somos lo que somos. ¿Podemos tener partidos brillantes? Sí. ¿Jugando dos o tres partidos por semana es complicado tener una regularidad? Es una evidencia", recalcó el técnico 'culer'.

De todos modos, dejó claro que en el Clásico y en partidos venideros intentarán "jugar lo mejor posible", "Intentaremos competir como hemos hecho hasta ahora. Estoy muy contento de la semana de trabajo de los jugadores después de un momento tan complicado como es el de perder la Copa, con lo que nos pasó, con la baja otra vez de Punter. Los jugadores tienen ganas, los jugadores están implicados, y el equipo no renuncia a nada", destacó.