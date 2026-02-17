Joan Plaza, nuevo entrenador del Casademont Zaragoza hasta final de temporada

Archivo - Joan Plaza, durante un partido. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Casademont Zaragoza ha llegado a un acuerdo con el "experimentado" entrenador español Joan Plaza, de 62 años, para que dirija a su primer equipo masculino hasta el final de la presente temporada, "con opción por ambas partes de ampliar el vínculo una campaña más".

Así lo indicó este martes el club maño en su página web y redes sociales. Nacido el 26 de diciembre de 1963 en Barcelona, Plaza "cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el baloncesto europeo", según añadió el mismo comunicado oficial.

"Fue entrenador del Real Madrid entre 2006 y 2009, conquistando la Liga ACB (2006/07) y la Eurocup (2006/07) en su primera temporada como primer técnico. Posteriormente dirigió al CB Sevilla, al BC Zalgiris --con el que logró la Liga y la Supercopa de Lituania en 2013--, y al Unicaja, donde permaneció cinco temporadas y levantó la Eurocup", aludió a la campaña 2016/17.

"Su trayectoria internacional incluye también su etapa en el Zenit de San Petersburgo. Con más de una década y media de experiencia en la élite, Joan Plaza destaca por su capacidad de liderazgo, exigencia competitiva y conocimiento del baloncesto nacional e internacional", subrayó la nota de prensa.

Plaza, que dirigirá este miércoles su primera sesión de entrenamiento como entrenador del Casademont, fue destituido el pasado 26 de enero como entrenador del MoraBanc Andorra. Aunque había llegado al club andorrano justo un año antes y logró la salvación en la Liga Endesa, en este curso las cosas no funcionaban y su equipo iba antepenúltimo en la tabla liguera cuando la entidad del Principado decidió rescindir su contrato.