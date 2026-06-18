Jonah Radebaugh renueva con el UCAM Murcia hasta 2029

Archivo - Jonah Radebaugh en un partido de Liga Endesa con UCAM Murcia - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El UCAM Murcia ha anunciado este jueves la renovación del escolta estadounidense Jonah Radebaugh, de 29 años recién cumplidos, hasta el 30 de junio de 2029, una ampliación con la que el club universitario asegura la continuidad de uno de sus capitanes y pieza clave en el vestuario del proyecto murciano.

"El UCAM Murcia CB ha alcanzado un acuerdo con Jonah Radebaugh para ampliar su contrato hasta 2029", informó la entidad en un comunicado, en el que destacó que el exterior seguirá siendo una de las figuras "más representativas" del equipo.

Radebaugh llegó a Murcia en verano de 2022 y, desde entonces, se ha consolidado como una pieza importante tanto dentro como fuera de la pista. El club resaltó su "compromiso diario", así como su capacidad de trabajo y un perfil competitivo que le ha permitido ganarse el reconocimiento del cuerpo técnico, sus compañeros y la afición.

Esta temporada 2025/26 ha supuesto además un nuevo paso en su trayectoria dentro de la entidad al asumir la capitanía del equipo en una campaña que terminó convirtiéndose en la mejor Liga Regular en la Liga Endesa de la historia del UCAM Murcia.

Durante estos años, el estadounidense ha participado en la clasificación para la Final Four de la Basketball Champions League y la histórica presencia del equipo en una final de la Liga Endesa, la de hace dos años perdida ante el Real Madrid, además de contribuir a consolidar al club entre los proyectos más competitivos del baloncesto español.

"Con esta renovación hasta 2029, el UCAM Murcia CB asegura la continuidad de uno de los líderes de su vestuario y de un jugador que ya forma parte de la historia reciente de la entidad", concluye la entidad murciana.