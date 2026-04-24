Jordi Fernández vuelve a llevar la magia de Sant Jordi a Brooklyn: "Es un día muy especial para mí"

El entrenador de los Brooklyn Nets, Jordi Fernández, vuelve a llevar la magia de Sant Jordi a Nueva York - BROOKLYN NETS

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador jefe de los Brooklyn Nets de la NBA, Jordi Fernández, celebró por segundo año consecutivo la Diada de Sant Jordi en Brooklyn (Nueva York, Estados Unidos) con una jornada solidaria en la escuela P.S. 1 de Sunset Park, donde repartió libros y rosas a más de 100 alumnos de tercer curso y reivindicó una tradición que, aseguró, forma parte de su vida desde la infancia.

"El Día de Sant Jordi es un día muy especial porque desde muy pequeño lo he vivido en mi familia y lo que compartimos en un día como éste es el amor entre nosotros, la gente que aprecias, con las rosas y el Día del Libro, que es compartir conocimiento y compartir cultura. Siempre lo recuerdo como un día muy especial", explicó el técnico catalán.

Para rendir homenaje a esta festividad catalana, los Brooklyn Nets donaron más de 300 libros, seleccionados por Brooklyn Book Bodega, tanto en inglés como en español, a este centro educativo, cuyo alumnado es más de un 60 por ciento bilingüe. Además, la franquicia organizó una recogida interna de libros con la que reunió más de 1.000 ejemplares más que también serán destinados a escuelas locales.

Tras realizar una lectura y participar en una sesión de preguntas y respuestas con los estudiantes, Fernández entregó personalmente un libro y una rosa a cada alumno, siguiendo la tradición de Sant Jordi.

"Sobre todo en la ciudad de Barcelona, es un día mágico, como todos sabemos. Es un día familiar y es un día que has de celebrar con los que más estimas. Es algo que he vivido desde bien pequeño y lo voy a continuar haciendo", señaló.

El entrenador de los Nets aseguró que mantiene esta costumbre también en su vida familiar desde que nacieron sus hijos. "Siempre he hecho esto con mi familia desde que mis hijos nacieron y sigue siendo un día igual de especial para mí. Es un día muy especial para mí", reiteró.

Fernández destacó además el valor de trasladar esta tradición catalana a Estados Unidos y su impacto en la comunidad local. "Compartir esta tradición es muy especial porque traes algo nuevo a una sociedad diferente. Siempre ayudas a llevar libros y hacer que esta tradición se conozca y ayudar a las comunidades que quizás tengan un poco menos", apuntó.

"Y creo que es muy importante estos actos de poder volver a la comunidad", concluyó el entrenador de Badalona, que sigue ejerciendo de embajador de la cultura catalana en Nueva York.