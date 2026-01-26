Jordi Martí (Joventut): "Esperamos que al Valencia se le gire la presión en contra"

Archivo - El director deportivo del Club Joventut Badalona, Jordi Martí - CLUB JOVENTUT BADALONA - Archivo

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director deportivo del Club Joventut Badalona, Jordi Martí, ha señalado este lunes que la presión de ejercer como anfitrión puede jugar en contra del Valencia Basket en el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey, después de que el sorteo emparejara a ambos equipos en el partido inaugural del torneo, que se disputará el jueves 19 de febrero a las 18.00 horas en el Roig Arena.

"Nos ha tocado el anfitrión y, pese a ser el primer partido, ya estará toda su afición o gran parte de ella, pero al mismo tiempo es el estreno de la Copa y esperamos que toda la presión la tengan ellos con este aspecto y se les gire en contra", valoró Martí, que calificó el camino de la Penya en el torneo como "muy difícil".

El Joventut quedó encuadrado en la misma parte del cuadro que Real Madrid y Unicaja, que se medirán también el jueves en los cuartos de final, por lo que, en caso de acceder a semifinales, los verdinegros se enfrentarían al vencedor de ese cruce el sábado 21 de febrero, a las 18.00 horas.

Martí subrayó que el equipo deberá centrarse en el juego para competir ante un rival "muy exigente" y evitar que el Valencia imponga su ritmo. "Debemos centrarnos en hacer un buen juego, controlar bien el ritmo y que Valencia no nos corra", explicó, antes de remarcar la ambición del club en la cita copera. "Tenemos la máxima ilusión por jugar y competir al máximo", concluyó.