Jorge Garbajosa: "El baloncesto español está en el primer nivel mundial"

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, cree que "el baloncesto español está en el primer nivel mundial" tras los recientes éxitos en la Champions FIBA, la Eurocup conquistada por Sergio Scariolo, que "tiene más que un contrato, tiene un compromiso" con el combinado nacional, y el duelo español que habrá en la Final Four de la Euroliga, logros por los que saca "mucho pecho".

"Hablamos de nuestras selecciones segundas del mundo solo detrás de Estados Unidos, de dos clubes en la 'Final Four', de un seleccionador nacional campeón de la Eurocup, de dos finalistas de la Champions y uno campeón, de un San Pablo Burgos que este año lo está pasando mal en ACB, pero finalista de la Intercontinental, hablamos de entrenadores por todo el mundo y de árbitros en las mejores competiciones internacionales", comentó Garbajosa a los medios tras acudir en un acto homenaje a Eduardo Portela por su labor como presidente de la ACB.

El dirigente reconoció que saca "mucho pecho por el equipo de la federación" y "por los clubes españoles". "Es un motivo de orgullo más y que refrenda nuestro discurso de que muchas veces puede sonar demasiado presuntuoso, pero que es la realidad, y es que el baloncesto español está a primer nivel mundial", declaró.

"El baloncesto español, como me dice un buen amigo que es el presidente del Comité Olímpico Español (Alejandro Blanco), me dice que en el ratio inversión por población, el baloncesto español es el mejor del mundo y a mí me gusta creerlo o le creo", afirmó Garbajosa.

El presidente de la FEB ve "muy igualada" la semifinal de la Euroliga entre Real Madrid y Barcelona de la próxima semana. "La pena es que uno va a perder, lo bueno es que a uno lo garantizamos en la final", aclaró el madrileño, que destacó lo apretado del calendario como una de las claves. "No es que esté sobrecargado, es que es una locura. El Real Madrid ha pasado por una época brutal de juego, luego tuvo un bache, ahora está mejor e influye mucho cómo llegue el día antes del primer partido", explicó.

El exjugador habló también sobre el seleccionador español, Sergio Scariolo, que se proclamó campeón de la Eurocup con la Virtus Bolonia y disputará la Euroliga la próxima temporada. "Ya hablé anoche con él, por mensaje, que era su día de celebración", confesó.

"Es muy bueno, él es muy bueno, aparte de que el club está resurgiendo de lo que fue a lo grande, con la inversión económica por parte de la propiedad muy potente, pero luego hay que entrenarlo", recalcó Garbajosa, para el que es muy difícil "saber gestionar a nivel interno" un vestuario con mucho talento "y para eso Sergio es un maestro". "Yo me alegro mucho por el club, porque es un club que siempre he admirado, pero más por nuestro seleccionador nacional", expresó.

En este sentido, no ve incompatible que el italiano dirija al combinado español y a un equipo de Euroliga al mismo tiempo. "Sergio lo ha tenido siempre claro, estando en la NBA también. Tiene un contrato con la selección y más que un contrato, tiene un compromiso. Cuando inició la conversación con la Virtus estuve totalmente informado de todos los pormenores y estamos muy tranquilos", explicó.

También habló sobre el relevo en la selección nacional, destacando la figura del director deportivo, José Ignacio Hernández, y la reciente incorporación de Carlos Jiménez en esa materia. "Nos da un plus importante que ya manteníamos, pero que hemos aumentado en este recambio generacional", comentó.

"CUANDO PARECE QUE PASA UNA GENERACIÓN LLEGA OTRA"

El presidente de la FEB puso como ejemplo el compromiso del jugador de los Houston Rockets Usman Garuba. "Viene a España y lo primero que dice es que su único objetivo antes de volver a la NBA es estar con la selección, en las 'ventanas', el Europeo o en lo que quiera el seleccionador", alabó Garbajosa, quien también se acordó de los más veteranos. "Las circunstancias físicas y demás cosas lógicamente condicionan, pero la predisposición mental y de corazón a estar es siempre máxima", destacó.

El madrileño reconoció también que "siempre hay que darle vueltas" a la hora de introducir novedades en la selección española. "Lo bueno que tenemos es que, y lo digo de corazón y me gusta poder decirlo en este acto a un expresidente de la ACB, es que los clubes españoles trabajan muy bien", advirtió.

"Cuando parece que pasa una generación llega otra y cuando parece que hay problemas físicos en alguna posición siempre sale alguien. Tenemos un seleccionador que tiene una capacidad inventiva casi rozando ya el arte y ensayo muchas veces, de 10, así que dándole vueltas, pero tranquilos", añadió el dirigente.

Jorge Garbajosa tuvo buenas palabras también hacia Eduardo Portela, con el que no coincidió como ejecutivo, pero que fue su presidente durante su carrera en ACB. "Siempre he tenido una relación muy estrecha con él y en los últimos años, a pesar de que él no esté en un cargo ejecutivo, pero sí de presidente de Honor de la ACB, hemos hablado mucho", manifestó.

"Hemos coincidido muchas veces, nos llamamos. Tengo una relación extraordinaria con un gran mito del baloncesto español como es su mujer, María Planas, hemos compartido muchos momentos y gente que lleva tanto tiempo, que ha pasado por tantas cosas, e inteligente como es Eduardo Portela, siempre hay que escucharles", sentenció.