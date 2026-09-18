José Manuel Calderón asciende a mánager general adjunto en los Cleveland Cavaliers

Archivo - José Manuel Calderón, durante una entrevista. - Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Cleveland Cavaliers han confirmado este viernes el ascenso de Brandon Weems a mánager general, como parte de una renovación del organigrama y que ha provocado también el ascenso del exjugador español José Manuel Calderón al puesto de mánager general adjunto.

Koby Altman, presidente de Operaciones de Baloncesto de los Cavs, anunció estos nombramientos de efecto "inmediato", acorde al comunicado de la franquicia de Ohio. Aparte de que Brandon Weems dirija ahora la gerencia deportiva, Jon Nichols pasa a ser mánager general asociado.

Y junto a José Calderón, igualmente Brendon Yu será mánager general adjunto. Respecto al exbase español, el comunicado de prensa recordó su reincorporación al club en 2022 como asesor especial de la oficina directiva. "Fue fundamental para ayudar a alcanzar sus objetivos tanto dentro como fuera de la cancha en diversas iniciativas, incluyendo el campamento de entrenamiento de los Cavaliers de 2026 en The Embassy", se aludió en el texto a las instalaciones de Fuengirola (Málaga).

"Antes de unirse a la oficina directiva, Calderón trabajó para la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA), donde se desempeñó como asistente especial, colaborando estrechamente con la entonces directora ejecutiva de la NBPA, Michele Roberts, y el equipo directivo superior de la NBPA en la estrategia sindical y asuntos relevantes para los jugadores actuales de la NBA", subrayó la nota.

"Calderón jugó 14 temporadas en la NBA, en siete equipos diferentes, incluyendo la participación de los Cavaliers en las Finales de la NBA durante la temporada 2017-18", destacó finalmente el texto de prensa.