Josean Querejeta se plantea dejar la presidencia del Baskonia

El propietario del grupo Baskonia Alavés, Josean Querejeta. - DEPORTIVO ALAVÉS

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El propietario del grupo Baskonia Alavés, Josean Querejeta, está meditando dejar la presidencia y la gestión del Saski Baskonia después de la pañolada que le dirigió la afición alavesa el pasado martes contra el Real Madrid, que ganó por 86-104, en la octava jornada de la Euroliga.

Según fuentes del club vitoriano, dicha pañolada recibida en el Fernando Buesa Arena, en el día -el 27 de octubre de 1988- en que precisamente se cumplían 38 años de su llegada a la presidencia, es el motivo que podría impulsarle a cesar en el cargo de presidente.

El Kosner Baskonia está viviendo otro mal arranque de temporada que ya ha provocado que Querejeta decidiese prescindir en el banquillo del italiano Paolo Galbiati, con el que el equipo fue campeón de la última Copa del Rey en Valencia. El conjunto vitoriano suma un balance de 1-7 y es colista en la tabla de la máxima competición continental, y está inmerso en una racha, contando la Liga Endesa, de seis derrotas seguidas, las cinco últimas ya con el nuevo técnico, el croata Velimir Perasovic.

Según estas fuentes, para Josean Querejeta la crítica forma parte del cargo de presidente, pero que la afición haya traspasado la barrera del insulto le ha impulsado a barajar la decisión de abandonar la presidencia de uno de los 'grandes' del baloncesto nacional.

En este sentido, su posible marcha podría poner en suspenso la oferta de compra del Buesa Arena a la Diputación Foral de Álava para convertirlo en una instalación de 'cinco estrellas', con una inversión en su mejora de cerca de 153 millones de euros.

Socio fundador de la Euroliga, Querejeta ha llevado a la élite del baloncesto continental a una ciudad de 250.000 habitantes, pero las pancartas ('Sin rumbo ni planficación deportiva, el Araba se vacía') podrían hacer que el directivo se plantee cerrar su larga etapa en la presidencia de Baskonia.